Δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού με θάνατο ενός εργάτη

Η LAMDA Development εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι τα αίτια διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του εργάτη