Λάρισα: Μεγάλες ζημιές στη διάβαση Αμπελιάς στα Φάρσαλα από τον Ενιπέα
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του ΚΤΕΛ, ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια από Φάρσαλα προς Βόλο

Η διάβαση στην Αμπελιά Φαρσάλων έχει υποστεί εκτεταμένες ζημίες, καθώς ο ποταμός Ενιπέας διέρχεται αυτή την ώρα με μεγάλη ορμή.

Σύμφωνα με νέο βίντεο του ifarsala.gr, η διάβαση έχει καταστεί ουσιαστικά αδιάβατη λόγω της ροής των υδάτων και των προβλημάτων που προκλήθηκαν στη δομή της.

Λόγω της κατάστασης, και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του ΚΤΕΛ, ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια από Φάρσαλα προς Βόλο.

Η διάβαση στην Αμπελιά Φαρσάλων 2
