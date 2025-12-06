Εκκενώθηκε οικισμός κοντά στα Φάρσαλα γιατί υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας, 112 για ετοιμότητα σε ακόμα 5 περιοχές
Hellenic Train: Διακόπηκαν τα δρομολόγια των τρένων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα - Ακυρώθηκαν δρομολόγια ΚΤΕΛ προς Βόλο - Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι του οικισμού Υπέρεια στην περιφερειακή κοινότητα Λάρισας, καλώντας τους να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.
Οι τοπικές αρχές ανησυχούν για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς τα νερά του ποταμού συνεχίζουν να αυξάνονται επικίνδυνα, με τον κίνδυνο να επηρεαστούν και άλλες περιοχές.
Ταυτόχρονα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι κάτοικοι των περιοχών Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία, οι οποίοι έλαβαν επίσης το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.
Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την ασφαλή μετακίνησή τους.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Υπέρεια βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, με τους κατοίκους να βιώνουν ξανά τον εφιάλτη της πλημμύρας. Το χωριό έχει δεχθεί αλλεπάλληλα και σφοδρά πλήγματα στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς δοκιμάστηκε σκληρά από τις κακοκαιρίες Daniel, Elias και Διομήδης, αλλά και παλαιότερα από τον καταστροφικό Ιανό, με τις μνήμες από τις καταστροφές να παραμένουν νωπές στην τοπική κοινωνία.
«Κάθε χρόνο θα πνιγόμαστε;»
Κάτοικος του χωριού υποστηρίζει ότι εδώ και πολλά χρόνια ζητούν να λυθεί το πρόβλημα καθώς κάθε χρόνο κινδυνεύουν.
«Δεν μας ακούνε. Πνιγόμαστε κάθε χρόνο, ζούμε με την ψυχή στο στόμα και ερχόμαστε συνέχεια να βλέπουμε το ποτάμι, και το σπίτι μας κάθε χρόνο να πλημμυρίζει. Αν είναι δυνατόν ρε παιδιά. Να κάνετε κάτι. Να κάνετε κάτι, να κάνετε μια... ένα έργο, ένα φράγμα. Να καθαρίσετε τα ποτάμια. Τι πράγματα είναι αυτά;» λέει στο Orange Press Agency και προσθέτει:
«Πρέπει να τρέξουμε και εμείς να πάμε στη... στη Λάρισα εκεί στα μπλόκα για να φωνάξουμε όλο το χωριό; Γιατί δεν μας ακούει κανένας. Τι θα γίνει τώρα; […] Παίρνουν τα χρήματα, τα τρώνε τα πακέτα και δεν κοιτάνε να φτιάξουν κανένα έργο. Τι θα γίνει τώρα; Κάθε χρόνο θα πνιγόμαστε; Μέσα στο σπίτι μου, ένα εβδομήντα (1,70μ.) νερό προπέρυσι. Με πνιγήκαν τα πάντα. Πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο αυτό; Ζούμε με την ψυχή στο στόμα κάθε μέρα. Τώρα που άρχισαν οι βροχές. Τι να γίνει τώρα;»
Σε κατάσταση συναγερμού και τα ΤρίκαλαΣε ανάλογη κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει αύξηση της στάθμης των ποταμιών.
Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του, στο ύψος του Βαλομανδρίου, το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας ανησυχία για τη συνέχιση της κακοκαιρίας στην περιοχή.
Η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, κ. Χρύσα Ντιντή, μετέβη άμεσα στο σημείο και ενημέρωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρχές, χωρίς όμως να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής.
Παρά τις αυξημένες στάθμες, η αντιπεριφερειάρχης διαβεβαίωσε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι επαρκή για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων στην περιοχή.
Διεκόπη μέχρι νεωτέρας, κατόπιν εντολή του διαχειριστή υποδομής, η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι και αντίστροφα, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών φαινομένων που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα, τα οποία επηρέασαν την υποδομή.
Hellenic Train: Διακόπηκαν τα δρομολόγια των τρένων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα, με 280 επιβάτες, παραμένει στον σταθμό Λάρισας, ενώ η αμαξοστοιχία IC50, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με 350 επιβάτες, θα σταθμεύσει στον σταθμό Λειανοκλαδίου.
Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, και κατόπιν σχετικών οδηγιών από την Ελληνική Αστυνομία, τα δρομολόγια των δύο αμαξοστοιχιών στο τμήμα μεταξύ Λάρισας - Λειανοκλαδίου και αντίστροφα θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train.
Οι 280 επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 51 αναχώρησαν με λεωφορεία στις 09:15 από τη Λάρισα με προορισμό το Λειανοκλάδι, ενώ οι 350 επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 50 αναχώρησαν στις 09:39 από το Λειανοκλάδι με προορισμό τη Λάρισα.
Μετά την οδική τους μεταφορά, οι επιβάτες θα επιβιβαστούν σε αμαξοστοιχία προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
«Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας που βρίσκεται εντός των αμαξοστοιχιών παρέμεινε στο πλευρό των επιβατών, παρέχοντας συνεχή και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των δρομολογίων και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση των επιβατών» αναφέρει στην ενημέρωσή της η Hellenic Train.
Φάρσαλα: Μεγάλες ζημιές στη διάβαση Αμπελιάς από τον Ενιπέα - Ακυρώθηκαν δρομολόγια ΚΤΕΛ προς ΒόλοΗ διάβαση στην Αμπελιά Φαρσάλων έχει υποστεί εκτεταμένες ζημίες, καθώς ο ποταμός Ενιπέας διέρχεται αυτή την ώρα με μεγάλη ορμή.
Σύμφωνα με νέο βίντεο του ifarsala.gr, η διάβαση έχει καταστεί ουσιαστικά αδιάβατη λόγω της ροής των υδάτων και των προβλημάτων που προκλήθηκαν στη δομή της.
Λόγω της κατάστασης, και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του ΚΤΕΛ, ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια από Φάρσαλα προς Βόλο.
