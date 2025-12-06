Εκκενώθηκε οικισμός κοντά στα Φάρσαλα γιατί υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας, 112 για ετοιμότητα σε ακόμα 5 περιοχές

Κλείσιμο



«Κάθε χρόνο θα πνιγόμαστε;»

Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι του οικισμού Υπέρεια στην περιφερειακή κοινότητα Λάρισας, καλώντας τους να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.Οι τοπικές αρχές ανησυχούν για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς τα νερά του ποταμού συνεχίζουν να αυξάνονται επικίνδυνα, με τον κίνδυνο να επηρεαστούν και άλλες περιοχές.Ταυτόχρονα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι κάτοικοι των περιοχών Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία, οι οποίοι έλαβαν επίσης το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την ασφαλή μετακίνησή τους.Δεν είναι η πρώτη φορά που η Υπέρεια βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, με τους κατοίκους να βιώνουν ξανά τον εφιάλτη της πλημμύρας. Το χωριό έχει δεχθεί αλλεπάλληλα και σφοδρά πλήγματα στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς δοκιμάστηκε σκληρά από τις κακοκαιρίες Daniel, Elias και Διομήδης, αλλά και παλαιότερα από τον καταστροφικό Ιανό, με τις μνήμες από τις καταστροφές να παραμένουν νωπές στην τοπική κοινωνία.