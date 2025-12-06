Hellenic Train: Διακόπηκαν τα δρομολόγια των τρένων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα με 280 επιβάτες, παραμένει στον σταθμό Λάρισας, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με 350 επιβάτες, θα σταθμεύσει στον σταθμό Λειανοκλαδίου