Υπερχείλισε ο Πηνειός στα αναχώματα του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων, δείτε φωτογραφίες
Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, η κακοκαιρία «Byron» έχει προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες στην περιοχή
Ο Πηνειός ποταμός, λόγω του τεράστιου όγκου νερού που έφερε η κακοκαιρία, υπερχείλισε από την κύρια κοίτη του και ξεχείλισε πέρα από τα αναχώματα του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων, πλημμυρίζοντας τα γύρω χωράφια.
Σύμφωνα με το trikalaola.gr, στο σημείο βρέθηκε πριν από λίγο η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, η οποία πραγματοποιεί περιπολίες στην πληγείσα περιοχή.
