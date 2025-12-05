Κοντά στα όρια υπερχείλισης ο Πηνειός - Απότομη άνοδος της στάθμης
ΕΛΛΑΔΑ
Κακοκαιρία Τρίκαλα Πηνειός

Κοντά στα όρια υπερχείλισης ο Πηνειός - Απότομη άνοδος της στάθμης

Από το μεσημέρι η στάθμη του ποταμού έχει ανέβει δύο μέτρα

Κοντά στα όρια υπερχείλισης ο Πηνειός - Απότομη άνοδος της στάθμης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Λιγότερο από ένα μέτρο θέλει να υπερχειλίσει ο Πηνειός ποταμός στα Τρίκαλα.

Όπως μεταδίδει το  trikalaola.gr,  η στάθμη του Πηνειού ποταμού στη γέφυρα του Βαλομανδρίου, ανέβηκε απότομα από το μεσημέρι και μετά κατά δύο περίπου μέτρα.

Η ανησυχία είναι μεγάλη, αφού στην περιοχή έχουν σημειωθεί δύο φορές καταστροφικές πλημμύρες, μία το 2016 και μία το 2023.

Δείτε βίντεο

Τρίκαλα Πηνειός ποταμός ανησυχία τρομάζει η μεγάλη άνοδος της στάθμης φούσκωσε απότομα 5-12-2025

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης