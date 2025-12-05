Επεισόδια με σπρωξιές και χημικά ανάμεσα σε αστυνομικούς και αγρότες που θέλησαν να κλείσουν την είσοδο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», δείτε βίντεο

Να φράξουν την είσοδο του αεροδρομίου «» επ' αόριστον θέλησαν αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής που έφτασαν με τα τρακτέρ τους μπροστά από τη, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.Εκεί, ωστόσο βρίσκονταν δυνάμεις της, που παρέταξαν κλούβες και τους απαγόρευσαν να συνεχίσουν προς το αεροδρόμιο. Για λίγα λεπτά, οι τόνοι ανέβηκαν και οι αστυνομικοί, προτάσσοντας τις ασπίδες τους και χρησιμοποιώντας χημικά, εμπόδισαν τους αγρότες να συνεχίσουν, ενώ σημειώθηκαν και μικροτραυματισμοί.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, τέθηκε σε ισχύ σήμερα το πρωί περίπου στις 11:40, στο 90ο χιλιόμετρο του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στη Βοιωτία, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω συγκέντρωσης αγροτών και στάθμευσης τρακτέρ επί του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, για το ρεύμα πορείας προς Λαμία, από το 75ο χιλιόμετρο (κόμβος Ριτσώνας) έως το 101ο χιλιόμετρο (κόμβος Στρατοπέδου) και για το ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από το 107ο χιλιόμετρο (κόμβος Ακραιφνίου) έως το 75ο χιλιόμετρο (κόμβος Ριτσώνας).



Την ίδια ώρα, κλιμάκωση προαναγγέλλουν οι αγρότες του Ορχομενού. Σε ανακοίνωσή τους, σημειώνουν ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς, σε συνεννόηση με αγρότες και συλλόγους από Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο, αποφάσισαν μαζική μεταφορά του συνόλου των τρακτέρ την Κυριακή στην περιοχή Κάστρο Βοιωτίας, με στόχο νέο αποκλεισμό της εθνικής οδού.



Στη Φθιώτιδα, οι κινητοποιήσεις μετατέθηκαν για αύριο Σάββατο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε σήμερα. Το κομβόι αναμένεται να ξεκινήσει από Δυτική και Ανατολική Φθιώτιδα, καθώς και από τη Λαμία, όπου υπάρχουν ήδη προσυγκεντρώσεις με τρακτέρ. Ανάλογη συμμετοχή έχει αποφασιστεί από τις περιοχές της Αμφίκλειας, Ελάτειας και Μώλου, ενώ αποφάσεις αναμένονται και από τους αγρότες της Λοκρίδας, που συζητούν πιθανή ένταξή τους στις κινητοποιήσεις.



Στο Δομοκό οι αγρότες που έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους κλείνουν κατά περιόδους και την παλιά Εθνικό Οδό από τη Λαμία για Δομοκό και Λάρισα αλλά και την πρόσβαση στον Ε65 στο ύψος τη Ξυνιάδας.



