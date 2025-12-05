Αγρότες: Συνεχίζουν με νέα μπλόκα, στόχος έως την Κυριακή να έχουν 30 σε εθνικές οδούς

Ετοιμάζουν νέες δράσεις από την επόμενη εβδομάδα - Την Κυριακή η κρίσιμη πανελλαδική διάσκεψη στη Νίκαια - «Το κλειδί το έχει η κυβέρνηση με τις αποφάσεις που θα πάρει» λένε οι αγρότες