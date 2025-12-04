Κακοκαιρία Byron στη Λακωνία: Σοβαρά προβλήματα στον δήμο Ευρώτα με πλημμύρες και κατολισθήσεις
Κακοκαιρία Byron στη Λακωνία: Σοβαρά προβλήματα στον δήμο Ευρώτα με πλημμύρες και κατολισθήσεις
Επιμένει το απόγευμα της Πέμπτης η βροχόπτωση με έντονα φαινόμενα στον δήμο Μονεμβασιάς
Σε περιοχές του Δήμου Ευρώτα εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα που προκαλεί το κύμα κακοκαιρίας το οποίο πλήττει την Λακωνία.
Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, είπε ότι «στην περιοχή της Σκάλας Βλαχιώτη, του Δήμου Ευρώτα, υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ γίνεται παράκαμψη της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Σπάρτης – Μονεμβασιάς».
Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης είπε ότι «με τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ιδιωτών λύνουμε σιγά - σιγά προβλήματα στο Δήμο Ανατολικής Μάνης και δίνουμε προσβασιμότητα σε κάποιες κοινότητες, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις», προσθέτοντας ότι «τα μηχανήματα επιχειρούν όπου καταγράφονται προβλήματα».
Επίσης, ανέφερε ότι «συνεχίζεται η βροχόπτωση στην Λακωνία, ενώ πιο έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται στο Δήμο Μονεμβασιάς και ειδικά στις περιοχές Μολάων και Συκιάς».
