Ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη παριστάνουν τις νεαρές κοπέλες στο Facebook και στήνουν ενέδρες σε άνδρες που πάνε στα ραντεβού

Οι Αρχές πιστεύουν ότι πρόκειται για συμμορία ανηλίκων - Ένα από τα σενάρια μιλά για άτομα που στήνουν ενέδρες σε άνδρες οι οποίοι κλείνουν ραντεβού μέσω διαδικτύου με υποτιθέμενες νεαρές, ακόμη και ανήλικες, κοπέλες, παίρνοντας έτσι τον νόμο στα χέρια τους