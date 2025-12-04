Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη παριστάνουν τις νεαρές κοπέλες στο Facebook και στήνουν ενέδρες σε άνδρες που πάνε στα ραντεβού
Οι Αρχές πιστεύουν ότι πρόκειται για συμμορία ανηλίκων - Ένα από τα σενάρια μιλά για άτομα που στήνουν ενέδρες σε άνδρες οι οποίοι κλείνουν ραντεβού μέσω διαδικτύου με υποτιθέμενες νεαρές, ακόμη και ανήλικες, κοπέλες, παίρνοντας έτσι τον νόμο στα χέρια τους
Ανησυχία έχουν προκαλέσει διαδοχικά περιστατικά ξυλοδαρμών και ληστειών που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες στην περιοχή των Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη, και εκτιμάται ότι εμπλέκεται συμμορία ανηλίκων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο νεαρός, ο οποίος πέρασε χθες το μεσημέρι την πόρτα του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά, ανέφερε ότι έκλεισε ραντεβού μέσω Facebook με μια κοπέλα και τελικά αποδέχθηκε ενέδρα. Όπως είπε, όταν έφτασε στο σημείο της συνάντησης βράδυ Κυριακής δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν με γροθιές και κλωτσιές.
Παρόμοια επίθεση είχε σημειωθεί και στην περιοχή της Πολίχνης στις 17 Νοεμβρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας 27χρονος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ληστείας από ομάδα 20 ατόμων, που με χρήση σωματικής βίας τού απέσπασαν το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι με χρήματα, χρεωστική κάρτα και προσωπικά έγγραφα.
Στο πλαίσιο των ερευνών, όπως κατέθεσε προανακριτικά, είχε κλείσει ερωτικό ραντεβού στο σημείο της επίθεσης με ένα κορίτσι 14 ετών –ενώ γνώριζε την ηλικία της– ύστερα από επικοινωνία μέσω Facebook.
Η συγκεκριμένη ανήλικη ουδέποτε διαπιστώθηκε ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο, δεν επικοινώνησε με τις Αρχές και λίγες ώρες αργότερα ο λογαριασμός της στο Facebook είχε εξαφανιστεί.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αυτά είναι μόνο κάποια από τα περιστατικά που φαίνεται να έχουν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα, καθώς υπάρχουν κι άλλες αναφορές για ξυλοδαρμούς ανδρών, οι οποίες ερευνώνται σοβαρά από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.
Οι έρευνες της αστυνομίας για όλα τα περιστατικά - τόσο αυτά που καταγγέλθηκαν όσο και τα υπόλοιπα που προέκυψαν από πληροφορίες- βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ένα από τα σενάρια που εξετάζονται σοβαρά είναι ότι πρόκειται για άτομα που στήνουν ενέδρες σε άνδρες οι οποίοι κλείνουν ραντεβού μέσω διαδικτύου με υποτιθέμενες νεαρές –ακόμη και ανήλικες– κοπέλες, παίρνοντας έτσι τον νόμο στα χέρια τους.
Το «δόλωμα» μέσω FacebookΤο παραπάνω περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ενώ δύο ημέρες αργότερα θύμα άγριας επίθεσης από περίπου 20 άτομα έπεσε στο ίδιο σημείο ένας 23χρονος.
