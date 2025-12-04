Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Αυτοκίνητο «βούλιαξε» και επέπλεε στις λάσπες στο Ηράκλειο όταν οδόστρωμα υποχώρησε λόγω της κακοκαιρίας
Σοβαρά προβλήματα στην Κρήτη λόγω καιρού - «Ποτάμια» οι δρόμοι και στο Λασίθι
Η κακοκαιρία έχει χτυπήσει την Κρήτη τις τελευταίες ημέρες και στο Ηράκλειο έχουν προκύψει αρκετά προβλήματα.
Ενα αυτοκίνητο μάλιστα «βούλιαξε» όταν υποχώρησε το οδόστρωμα στην οδό Φωτάκη, κάθετη της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο κέντρο του Ηρακλείου. Ττο σταθμευμένο όχημα καρφώθηκε αρχικά μέσα στην λακκούβα που δημιουργήθηκε και έπειτα κατέρρευσε πλήρως.
Στο οικόπεδο στα όρια του οποίου είχε σταθμεύσει ο οδηγός το αυτοκίνητό του, γίνονται εργασίες θεμελίωσης και οι απαραίτητες τομές φτάνουν στα όρια του δρόμου. Το οικόπεδο ήταν περιφραγμένο, και για κάποιες ώρες το αυτοκίνητο παρέμεινε κολλημένο πάνω στην περίφραξη από λαμαρίνες, ωστόσο λίγο αργότερα και ενώ ακόμη δεν είχε απομακρυνθεί από το σημείο, υποχώρησε και η περίφραξη με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στο σκαμμένο οικόπεδο που από την αδιάκοπη βραδινή βροχή έχει μετατραπεί σε λίμνη.
Έντονα καιρικά φαινόμενα που ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης και συνεχίστηκαν έως τα μεσάνυχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου.
Η ισχυρή βροχή, σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους, οδήγησε σε κατάρρευση μέρους οικοδομής στην οδό Σάκη Καράγιωργα, κοντά στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, με τα υλικά να καταλήγουν στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με το βίντεο και τις εικόνες που δημοσιεύει το neakriti.gr, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα κυριολεκτικά από τύχη, καθώς ουδείς διερχόμενος πέρασε από το σημείο, γιατί αλλιώς, δύσκολα θα είχαν αποφευχθεί τα χειρότερα...
Το σημείο αποκλείστηκε, καθώς μεγάλες πέτρες και μπάζα κάλυψαν ολόκληρο το πλάτος του δρόμου, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.
Παράλληλα, σε άλλο περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα, υποχώρησε τμήμα της οδού Φωτάκη, όπου ένα αυτοκίνητο, όπως έγραψε νωρίτερα το Neakriti.gr βρέθηκε παγιδευμένο μέσα σε σκαμμένο οικόπεδο στο οποίο φαίνεται πως είχαν ξεκινήσει εργασίες θεμελίωσης νέου κτιρίου. Η παρατεταμένη βροχόπτωση προκάλεσε καθίζηση του εδάφους, με αποτέλεσμα την αιφνίδια πτώση του οχήματος στον κρατήρα.
Κατέρρευσε τμήμα οικοδομής από την κακοκαιρία στο Ηράκλειο
Η ισχυρή βροχή, σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους, οδήγησε σε κατάρρευση μέρους οικοδομής στην οδό Σάκη Καράγιωργα, κοντά στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, με τα υλικά να καταλήγουν στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με το βίντεο και τις εικόνες που δημοσιεύει το neakriti.gr, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα κυριολεκτικά από τύχη, καθώς ουδείς διερχόμενος πέρασε από το σημείο, γιατί αλλιώς, δύσκολα θα είχαν αποφευχθεί τα χειρότερα...
Το σημείο αποκλείστηκε, καθώς μεγάλες πέτρες και μπάζα κάλυψαν ολόκληρο το πλάτος του δρόμου, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.
Συνεχίζεται η βροχή στο ΗράκλειοΗ συνεχής βροχόπτωση από τις 21:00 χθες βράδυ ήταν αρκετή για να μετατρέψει δρόμους σε λίμνες. Σημεία του οδικού δικτύου έχουν πλημμυρίσει, με το νερό να καλύπτει ολόκληρο το οδόστρωμα, καθιστώντας την κυκλοφορία των οχημάτων εξαιρετικά δύσκολη.
Οι οδηγοί κινούνται με μεγάλη προσοχή, ενώ οι πεζοί βρίσκονται ουσιαστικά αποκλεισμένοι, καθώς η διέλευση μέσα από τους πλημμυρισμένους δρόμους είναι αδύνατη. Οι εικόνες από τη Φοινικιά αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτο παραμένει το αστικό δίκτυο σε παρατεταμένες, έστω και ήπιες, βροχοπτώσεις.
Η βροχή συνεχίζεται με την ίδια ένταση, και οι τοπικές αρχές απευθύνουν έκκληση για προσοχή στις μετακινήσεις, μέχρι να υποχωρήσουν τα φαινόμενα και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στους δρόμους.
