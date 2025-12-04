Αυτοκίνητο «βούλιαξε» και επέπλεε στις λάσπες στο Ηράκλειο όταν οδόστρωμα υποχώρησε λόγω της κακοκαιρίας

Οι οδηγοί κινούνται με μεγάλη προσοχή, ενώ οι πεζοί βρίσκονται ουσιαστικά αποκλεισμένοι, καθώς η διέλευση μέσα από τους πλημμυρισμένους δρόμους είναι αδύνατη. Οι εικόνες από τη Φοινικιά αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτο παραμένει το αστικό δίκτυο σε παρατεταμένες, έστω και ήπιες, βροχοπτώσεις.Η βροχή συνεχίζεται με την ίδια ένταση, και οι τοπικές αρχές απευθύνουν έκκληση για προσοχή στις μετακινήσεις, μέχρι να υποχωρήσουν τα φαινόμενα και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στους δρόμους.