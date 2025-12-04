Χείμαρρος ο Πολύζος για την ανάρμοστη συμπεριφορά Μπέου: Δεν γελάω και νιώθω αποστροφή για το «χιούμορ» του, παραβίασε το αμοιβαίο όριο σεβασμού
«Κάποιοι θεώρησαν ότι η λέξη "πουσ…" που είπε για το σακάκι αφορά τον Νίκο Αποστολόπουλο και κάποιοι εμένα. Και έτσι να είναι δεν με αγγίζει»
Θέση για την ανάρμοστη συμπεριφορά του Αχιλλέα Μπέου στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο πήρε ο Σωτήρης Πολύζος καταλογίζοντας στον δήμαρχο Βόλου ότι «παραβίασε τα όρια σεβασμού» προσθέτοντας πως «όχι μόνο δεν γελάω αλλά νιώθω αποστροφή για το "χιούμορ" του».
«Έχουμε συμφωνήσει ότι θα βγει μετά την εμφάνιση της Ανδρομάχης στη σκηνή. Ό,τι έγινε, η ενόχλησή του δεν του προσφέρει κανένα άλλοθι για όσα είπε μετά για το σακάκι» είπε αρχικά ο Σωτήρης Πολύζος.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι «είναι πολλές οι συζήτησεις που έχουμε κάνει για το γεγονός ότι λέει πράγματα που στεναχωρούν ανθρώπους. Κάποιοι θεώρησαν ότι η λέξη "πουσ…" που είπε για το σακάκι αφορά τον Νίκο Αποστολόπουλο και κάποιοι εμένα. Και έτσι να είναι δεν με αγγίζει».
«Όπως δεν με αγγίζει αυτό που είπε ο δήμαρχος για το χιούμορ του. Έχουμε άλλη αισθητική. Όχι μόνο δεν γελάω αλλά νιώθω αποστροφή» συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.
Απαντώντας, τέλος, σε όσους αναρωτήθηκαν γιατί δεν έφυγα από την εκδήλωση, ο κ. Πολύζος είπε «δεν παρουσιάζω εκδηλώσεις ούτε ως εθελοντής ούτε ως φίλος αλλά ως μια άλλη διάσταση της επαγγελματικής μου ιδιότητας. Δεν ήθελα να γίνω μέρος του σόου. Είμαι βέβαιος ότι το λάθος του το κατάλαβε. Πίστευα ότι είχαμε ένα αμοιβαίο όριο σεβασμού, λυπάμαι που το παραβίασε αλλά δεν νιώθω καμία ανάγκη να πάω κοντύτερα σε αυτό που εκείνος πρεσβεύει».
Τα «γαλλικά» του, μάλιστα, από σκηνής προκάλεσαν εμφανή αμηχανία στον παρουσιαστή της εκδήλωσης, Σωτήρη Πολύζο, και την τραγουδίστρια Ανδρομάχη που βρέθηκε στον Βόλο μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη.
«Μήπως το σπάνιο παιδί που ψάχνεις είναι ο Αχιλλέας Μπέος;» είπε ο Σωτήρης Πολύζος στην Ανδρομάχη πριν καλέσει τον Αχιλλέα Μπέο στη σκηνή με τη φράση: «Δήμαρχε του Βόλου, δημιουργέ αυτού του σόου, Αχιλλέα Μπέο, ελάτε στη σκηνή γιατί πέρασε ώρα και δεν σας έχει δει η πόλη σας. Νάτο το παιδί».
Αυτό που δεν περίμενε κανείς ήταν η αντίδραση του δημάρχου Βόλου, ο οποίος είπε από μικροφώνου για τον δημοσιογράφο «είναι ο μόνος άνθρωπος που βρίσκει τρόπο να με εκνευρίζει γιατί πάντα κάνει κάποια μαλ… αλλά δεν πειράζει, το ξεπερναμε. Άλλο ήταν το σκηνικό σήμερα».
Το επεισόδιο στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον ΒόλοΗ αθυροστομία του Αχιλλέα Μπέου σημάδεψε την τελετή για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας το βράδυ της Τρίτης.
Λίγη ώρα αργότερα ο Αχιλλέας Μπέος έφερε ξανά σε δύσκολη θέση για τον Σωτήρη Πολύζο με αφορμή το σακάκι του: «Το μόνο που δεν έχει δει κανείς είναι αυτό το σακάκι. Τι σακάκι φοβερό, το είχε η γιαγιά μου τραπεζομάντηλο και το πήρε ο πού... και το έκανε σακάκι».
Επιχειρώντας, δε, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις είπε «χιούμορ είναι, αν θέλουν ας το παρεξηγήσουν, γιορτές έρχονται»
