Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Εξετράπη λεωφορείο με 25 εργαζομένους της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, νεκρός ο οδηγός μετά από ανακοπή
Εξετράπη λεωφορείο με 25 εργαζομένους της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, νεκρός ο οδηγός μετά από ανακοπή
Ο 56χρονος οδηγός όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, προσπάθησε να σταματήσει το όχημα στην άκρη του δρόμου αλλά κατά την προσπάθεια αυτή προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες - Καλά στην υγεία τους οι υπόλοιποι επιβαίνοντες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Πτολεμαΐδα, όταν λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 25 εργαζόμενοι στη ΔΕΗ εξετράπη της πορείας του.
Το λεωφορείο, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.
Ο 56χρονος οδηγός ένιωσε αδιαθεσία και όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, προσπάθησε να σταματήσει το όχημα στην άκρη του δρόμου αλλά κατά την προσπάθεια αυτή προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 56χρονος οδηγός υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί με τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο ο άτυχος άνδρας κατέληξε λίγα λεπτά μετά στο νοσοκομείο Κοζάνης.
Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.
Το λεωφορείο, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.
Ο 56χρονος οδηγός ένιωσε αδιαθεσία και όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, προσπάθησε να σταματήσει το όχημα στην άκρη του δρόμου αλλά κατά την προσπάθεια αυτή προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 56χρονος οδηγός υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί με τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο ο άτυχος άνδρας κατέληξε λίγα λεπτά μετά στο νοσοκομείο Κοζάνης.
Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.
Ειδήσεις σήμερα
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα