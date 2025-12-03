«Η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας»: Το βίντεο της ΕΛΑΣ για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑμεΑ Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας ΕΛΑΣ

«Η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας»: Το βίντεο της ΕΛΑΣ για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ

Μέσα από αυτό η Ελληνική Αστυνομία στέλνει το δικό της κοινωνικό μήνυμα  

«Η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας»: Το βίντεο της ΕΛΑΣ για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία η ΕΛΑΣ «ανέβασε» στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικό βίντεο.

Μέσα από αυτό η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και στέλνει το δικό της μήνυμα στήριξης προς του ΑμεΑ  συμπολίτες μας αναφέροντας πως «η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας. Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή».

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ένας οδηγός μηχανής παρκάρει πάνω σε πεζοδρόμιο και μάλιστα σε χώρο που έχει την ειδική σήμανση ΑμεΑ με την αστυνομικό να παίρνει το... «οκ» από διάφορους διάσημους ηθοποιούς και να του κόβει την προβλεπόμενη κλήση.


Ειδήσεις σήμερα

Live: Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, νυν και πρώην στο «Παλλάς» για το βιβλίο Τσίπρα, παρόντες Φάμελλος, Χαρίτσης και άλλοι 25 βουλευτές

Στο φως φωτογραφίες από το νησί κολαστήριο του Έπσταϊν: Ντοκουμέντα από την πολυτελή έπαυλη

Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης