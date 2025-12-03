Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
«Η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας»: Το βίντεο της ΕΛΑΣ για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ
Μέσα από αυτό η Ελληνική Αστυνομία στέλνει το δικό της κοινωνικό μήνυμα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία η ΕΛΑΣ «ανέβασε» στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικό βίντεο.
Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ένας οδηγός μηχανής παρκάρει πάνω σε πεζοδρόμιο και μάλιστα σε χώρο που έχει την ειδική σήμανση ΑμεΑ με την αστυνομικό να παίρνει το... «οκ» από διάφορους διάσημους ηθοποιούς και να του κόβει την προβλεπόμενη κλήση.
Μέσα από αυτό η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και στέλνει το δικό της μήνυμα στήριξης προς του ΑμεΑ συμπολίτες μας αναφέροντας πως «η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας. Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή».
«Μια κλήση που δεν "σηκώνει" διαφωνία»— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) December 3, 2025
🗓️ #Παγκόσμια_Ημέρα_Ατόμων_με_Αναπηρία
♿ Η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας. Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή!#diasabilities #Disabilitiesday #Accessibility #ΑμεΑ #σεβασμος #ισότητα #όλοι_ίσοι pic.twitter.com/QcAipaRh7H
