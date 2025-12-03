Πειραιάς: Ένας 16χρονος πίσω από τη σεξουαλική παρενόχληση σε πεζή
Πειραιάς: Ένας 16χρονος πίσω από τη σεξουαλική παρενόχληση σε πεζή

Πρόκειται για αλλοδαπό που διαμένει σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του

Πειραιάς: Ένας 16χρονος πίσω από τη σεξουαλική παρενόχληση σε πεζή
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Στον εντοπισμό του δράστη που είχε θωπεύσει μία γυναίκα το πρωί της Δευτέρας 24/11 στον Πειραιά προχώρησαν στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στην υπόθεση εμπλέκεται ένας 16χρονος αλλοδαπός που διαμένει σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου μετά από προανάκριση ταυτοποίησαν τον 16χρονο ως δράστη και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.


