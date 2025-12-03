Συνελήφθη 23χρονος μέλος συμμορίας που είχε ρημάξει σπίτια στην ανατολική Αττική - Πάνω από €17.000 η λεία
Συνελήφθη 23χρονος μέλος συμμορίας που είχε ρημάξει σπίτια στην ανατολική Αττική - Πάνω από €17.000 η λεία

Χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους ενοικιαζόμενο πολυτελές όχημα με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο είχαν μισθώσει χρησιμοποιώντας στοιχεία τρίτων προσώπων εν αγνοία τους

Συνελήφθη 23χρονος μέλος συμμορίας που είχε ρημάξει σπίτια στην ανατολική Αττική - Πάνω από €17.000 η λεία
Συνελήφθη ,απογευματινές ώρες της Δευτέρας (1/12) σε περιοχή της δυτικής Αττικής, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί ως μέλος συμμορίας που διέπραττε διαρρήξεις οικιών σε περιοχές της ανατολικής Αττικής.

Κατόπιν ανάλυσης των δεδομένων που προέκυψαν, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του, καθώς και δύο αγνώστων μέχρι στιγμής συνεργών του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, απόπειρες και τετελεσμένες, από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό να διαπράττουν κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία χρήσης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πιο αναλυτικά, οι ανωτέρω, τον Μάρτιο του 2025, συνέστησαν συμμορία με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων σε οικίες και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους ενοικιαζόμενο πολυτελές όχημα με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο είχαν μισθώσει χρησιμοποιώντας στοιχεία τρίτων προσώπων εν αγνοία τους.

Χαρακτηριστικό του «επαγγελματικού» τρόπου που λειτουργούσαν, ήταν η ικανότητά τους να αποκτούν ταχύτατα πρόσβαση στις οικίες – στόχους τους, απενεργοποιώντας συστήματα συναγερμού και διαπράττοντας τη διάρρηξη σε μόλις λίγα λεπτά.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 23χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, 2 ρολόγια χειρός, 2 κάρτες τυχερών παιγνίων, κάρτες sim διαφόρων εταιρειών, τιμαλφή, καθώς και ένα φυσίγγιο, λόγος για τον οποίον συνελήφθη.

Επιπλέον από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων 2 σε απόπειρα, τις οποίες τέλεσαν σε διάστημα μίας εβδομάδας στις περιοχές Καλύβια Θορικού, Πόρτο Ράφτη, Αγία Μαρίνα Κορωπίου καθώς και Ανάβυσσο Σαρωνικού.

Εκτιμάται ότι, το συνολικό όφελος που έχουν αποκομίσει τα μέλη της εγκληματικής ομάδας ανέρχεται στα 17.500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, έχουν σχηματιστεί πλήθος δικογραφιών σε βάρος του, ενώ του έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διακριβωθεί το πλήρες εύρος δράσης της συμμορίας.

