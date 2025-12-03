Στα δικαστήρια με κουκούλα ο 29χρονος που σκότωσε σε τροχαίο τον 24χρονο Σωτήρη στη Λούτσα, δείτε βίντεο
Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη - Το μοιραίο βράδυ ο 29χρονος είχε κάνει χρήση κοκαΐνης και είχε καταναλώσει αλκοόλ άνω του επιτρεπόμενου ορίου
Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης ο 29χρονος οδηγός του μοιραίου οχήματος που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στη Λούτσα, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, με θύμα τον 24χρονο Σωτήρη.
Ο 29χρονος, πάντως, θα απολογηθεί αύριο, Πέμπτη, καθώς ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να προετοιμαστεί και συγκεκριμένα η υπεράσπισή του να λάβει γνώση νέων στοιχείων που εισήλθαν στη δικογραφία.
Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με τον δικηγόρο του, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και εκφράζει την ειλικρινή του συγγνώμη και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος και τους τραυματίες.
Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο 29χρονος εκτός από υπερβολική χρήση αλκοόλ, το μοιραίο βράδυ είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών
Σύμφωνα με πληροφορίες οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης το μοιραίο βράδυ.
Άλλωστε και ο ίδιος, μετά τη σύλληψη του είχε «προϊδεάσει» τους αστυνομικούς καθώς τους έλεγε ότι κατά καιρούς «πίνει κοκαΐνη».
Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη, είχε γίνει γνωστό ότι ο 29χρονος ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ κρατούσε στα χέρια του το τιμόνι του αυτοκινήτου με το οποίο έκοψε το νήμα της ζωής του άτυχου 24χρονου.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια /λίτρο, πάνω, δηλαδή, από το επιτρεπτό όριο το οποίο, σύμφωνα με τον ΚΟΚ, είναι στα 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.
Αστυνομικές πηγές έλεγαν, επίσης, ότι στο τροχαίο που είχε εμπλακεί ο 29χρονος το 2020, είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.
