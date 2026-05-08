Φωταγωγήθηκε το Kοινοβούλιο για την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου

Με το «εμβληματικό κόκκινο χρώμα του Ερυθρού Σταυρού» φωταγωγήθηκε το ελληνικό κοινοβούλιο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, η φωταγώγηση της πρόσοψης του Μεγάρου του κοινοβουλίου αποτελεί «ελάχιστη πράξη αναγνώρισης του πολύτιμου έργου του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου».Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε προς τιμήν του ιδρυτή του κινήματος, Ερρίκου Ντυνάν και αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αναδειχθεί η συμβολή εκατομμυρίων εθελοντών παγκοσμίως, οι οποίοι καθημερινά προσφέρουν βοήθεια με αλληλεγγύη, ανθρωπιά και αυτοθυσία σε όσους έχουν ανάγκη.Η Βουλή των Ελλήνων αποτίει φόρο τιμής στη διαχρονική δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των διεθνών εταίρων του, αναγνωρίζοντας τον ανεκτίμητο ρόλο τους στην ανθρωπιστική βοήθεια, την υγειονομική περίθαλψη, την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, και την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.Το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική συνοχή και την προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, μεταφέροντας μήνυμα ελπίδας, προσφοράς και ειρήνης, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Βουλής.