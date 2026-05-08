Αλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ λόγω Metallica, παράταση στη λειτουργία του ηλεκτρικού
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΑΣΥ ΗΣΑΠ Metallica

Θα δρομολογηθούν και επιπλέον συρμοί για την ενίσχυση της εξυπηρέτησης

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η μεγάλη ροή επιβατών μετά τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα υπάρξει παράταση της κυκλοφορίας έως τη λήξη της συναυλίας, με τα δρομολόγια να προσαρμόζονται ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών. Παράλληλα, θα δρομολογηθούν επιπλέον συρμοί για την ενίσχυση της εξυπηρέτησης.


H ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σας ενημερώνουμε, πως το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει,ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς. Υπενθυμίζουμε, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών.

