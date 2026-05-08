Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν μετά από εκτροπή οχήματος στον Πολύγυρο Χαλκιδικής
Το όχημά τους για άγνωστη προς το παρόν αιτία βγήκε από την πορεία του, χρειάστηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών
Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή οχήματος σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:20 στην δημοτική κοινότητα Ζερβοχωρίων, όταν ένα αυτοκίνητο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ηλικίας 50 και 55 ετών, που βρισκόταν εντός του οχήματος.
Μάλιστα, στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική, στην οποία συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Τραυματισμένες απεγκλωβίστηκαν 2 γυναίκες από ΙΧΕ όχημα, συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
