Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο «Ιωνικό Κέντρο», δείτε βίντεο
Ο Παναγιώτατος ξεναγήθηκε από τον Μητροπολίτη Γαβριήλ στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που αναδεικνύουν τη Μικρασιατική παράδοση
Την επίσημη παρουσία του στην Ελλάδα ολοκλήρωσε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με μια επίσκεψη στο «Ιωνικό Κέντρο» της Νέας Ιωνίας. Συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ο Παναγιώτατος ξεναγήθηκε από τον Μητροπολίτη Γαβριήλ στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που αναδεικνύουν τη Μικρασιατική παράδοση.
Η εκδήλωση απέκτησε ιδιαίτερη ανθρωπιστική χροιά όταν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίμησε τον Πατριάρχη για το πολυδιάστατο έργο του. Ο κ. Βαρθολομαίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει σε θερμό κλίμα με το προσωπικό και τους εθελοντές της οργάνωσης, ενώ η πιο αυθόρμητη στιγμή της επίσκεψης ήταν η «γνωριμία» του με τα σκυλιά-συνοδούς του Ερυθρού Σταυρού, τα οποία χαιρέτησε με έκδηλη στοργή.
Εκατοντάδες κληρικοί και πολίτες κατέκλυσαν τον χώρο, χειροκροτώντας τον Προκάθημενο της Ορθοδοξίας, ο οποίος εξέφρασε τον θαυμασμό του για το οραματικό αυτό έργο. Το Ιωνικό Κέντρο αποτελεί πλέον έναν ζωντανό πνεύμονα πολιτισμού και διαλόγου, διασώζοντας την ανεξίτηλη μνήμη των αλησμόνητων πατρίδων στην καρδιά της Αθήνας.
