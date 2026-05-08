Το πραγματικό κόστος κατασκευής ενός e-shop, τα κρυφά έξοδα που συχνά αγνοούνται και η εναλλακτική που μειώνει ρίσκο και χρόνο εισόδου
Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης για να γίνει καλύτερη σύνδεση με τα τρένα
Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης για να γίνει καλύτερη σύνδεση με τα τρένα
Ο πρώτος συρμός του Μετρό θα ξεκινά πλέον στις 5:15 π.μ.
Αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που μετακινούνται συνδυαστικά με τον σιδηρόδρομο από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.
Με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο πρώτος συρμός του Μετρό θα ξεκινά πλέον στις 5:15 π.μ., αντί για τις 5:30 π.μ. που ισχύει μέχρι σήμερα.
Η προσαρμογή του ωραρίου αποσκοπεί στη βελτίωση της σύνδεσης με τα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια προς Αθήνα και Λάρισα, τα οποία αναχωρούν στις 05:55, δίνοντας στους επιβάτες περισσότερο χρόνο για μετεπιβίβαση και μετακίνηση προς τον σταθμό.
Όπως επισημαίνεται, η αλλαγή αυτή αποτελεί μια λειτουργική παρέμβαση στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών, ανταποκρινόμενη σε σχετικά αιτήματα επιβατών αλλά και εργαζομένων που χρησιμοποιούν συνδυαστικά Μετρό και τρένο στις μετακινήσεις τους.
Το νέο ωράριο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν την εφαρμογή του και τη ζήτηση του επιβατικού κοινού.
Με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο πρώτος συρμός του Μετρό θα ξεκινά πλέον στις 5:15 π.μ., αντί για τις 5:30 π.μ. που ισχύει μέχρι σήμερα.
Η προσαρμογή του ωραρίου αποσκοπεί στη βελτίωση της σύνδεσης με τα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια προς Αθήνα και Λάρισα, τα οποία αναχωρούν στις 05:55, δίνοντας στους επιβάτες περισσότερο χρόνο για μετεπιβίβαση και μετακίνηση προς τον σταθμό.
Όπως επισημαίνεται, η αλλαγή αυτή αποτελεί μια λειτουργική παρέμβαση στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών, ανταποκρινόμενη σε σχετικά αιτήματα επιβατών αλλά και εργαζομένων που χρησιμοποιούν συνδυαστικά Μετρό και τρένο στις μετακινήσεις τους.
Το νέο ωράριο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν την εφαρμογή του και τη ζήτηση του επιβατικού κοινού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα