Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν συμφώνησαν σε τέσσερα πρακτικά βήματα



Ραντεβού ξανά σύντομα

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον, χωρίς να προσδιορίζεται ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.Η Λευκωσία επιδιώκει να κρατήσει ενεργό το κανάλι επικοινωνίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή ηγεσίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και την επαναφορά πιο ήπιου τόνου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Ωστόσο, το ουσιαστικό ερώτημα παραμένει αν η σημερινή συνεννόηση σε πρακτικά ζητήματα μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για μεγαλύτερη πολιτική κινητικότητα ή αν θα περιοριστεί σε χαμηλής έντασης Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.Για την ώρα, το αποτέλεσμα της συνάντησης δείχνει πως οι δύο πλευρές μπορούν να συμφωνήσουν σε επιμέρους ζητήματα καθημερινότητας και συνεργασίας. Το αν αυτό θα οδηγήσει σε πιο ουσιαστική διαδικασία στο Κυπριακό, θα κριθεί από τα επόμενα βήματα των Ηνωμένων Εθνών και κυρίως από το κατά πόσο η τουρκική πλευρά θα κινηθεί πέρα από τις γνωστές θέσεις της περί δύο κρατών.