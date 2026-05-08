Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν συμφώνησαν σε τέσσερα πρακτικά βήματα

Μανώλης Καλατζής
Σε τέσσερα πρακτικά ζητήματα συμφώνησαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, κατά τη νέα κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν σήμερα στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, άρχισε γύρω στις 16:15 και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18:00, διαρκώντας κάτι λιγότερο από δύο ώρες. Ήταν η δεύτερη κατ’ ιδίαν συνάντηση Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν μέσα σε περίπου έναν μήνα, καθώς οι δύο είχαν συναντηθεί ξανά στις 6 Απριλίου.


Θετικό κλίμα και συνέχεια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα και η συζήτηση χαρακτηρίστηκε παραγωγική. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις επί της ουσίας και για τα επόμενα βήματα, επαναλαμβάνοντας την εκτίμησή τους για τη συνεχιζόμενη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό.

Παρότι η σημερινή συνάντηση δεν είχε χαρακτήρα διαπραγμάτευσης επί της τελικής λύσης, καταγράφεται ως προσπάθεια διατήρησης ανοικτού διαύλου επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτό θεωρείται κρίσιμο σε μια περίοδο κατά την οποία επιχειρείται να συντηρηθεί η κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό, χωρίς να έχει ακόμη διαμορφωθεί σαφές πλαίσιο επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών.


Τα τέσσερα σημεία συμφωνίας

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πρώτον σε ένα πλαίσιο για τη δημιουργία συμβουλευτικού σώματος που θα επιτρέπει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία. Πρόκειται για κίνηση με πολιτικό και πρακτικό ενδιαφέρον, καθώς επιχειρεί να ανοίξει ο διάλογος πέρα από το στενό επίπεδο των ηγεσιών και των τεχνοκρατικών επιτροπών.

Δεύτερον, συμφώνησαν να εργαστούν για την προετοιμασία σχεδίου που θα αφορά τη διεξαγωγή θρησκευτικών λειτουργιών σε ολόκληρη την Κύπρο, αρχικά για περίοδο έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης. Το ζήτημα αφορά κυρίως την πρόσβαση σε χώρους λατρείας και τη διευκόλυνση πιστών και από τις δύο κοινότητες.

Τρίτον, συμφώνησαν να συνεχιστεί η εργασία για συντονισμένη ανταπόκριση στην αντιμετώπιση της αφθώδους πυρετού, ο οποίος έχει προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στον κτηνοτροφικό τομέα. Η διάσταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ζωονόσοι δεν αναγνωρίζουν γραμμές κατάπαυσης του πυρός, διοικητικά όρια και πολιτικές ευαισθησίες.

Τέταρτον, αποφασίστηκε η σύσταση υποεπιτροπής υπό την Τεχνική Επιτροπή Οικονομικών και Εμπορικών Θεμάτων, η οποία θα συζητήσει ζητήματα που σχετίζονται με την ονομασία προϊόντων που έχουν ήδη κατοχυρωθεί ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη.


Ραντεβού ξανά σύντομα

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον, χωρίς να προσδιορίζεται ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η Λευκωσία επιδιώκει να κρατήσει ενεργό το κανάλι επικοινωνίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή ηγεσίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και την επαναφορά πιο ήπιου τόνου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Ωστόσο, το ουσιαστικό ερώτημα παραμένει αν η σημερινή συνεννόηση σε πρακτικά ζητήματα μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για μεγαλύτερη πολιτική κινητικότητα ή αν θα περιοριστεί σε χαμηλής έντασης Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Για την ώρα, το αποτέλεσμα της συνάντησης δείχνει πως οι δύο πλευρές μπορούν να συμφωνήσουν σε επιμέρους ζητήματα καθημερινότητας και συνεργασίας. Το αν αυτό θα οδηγήσει σε πιο ουσιαστική διαδικασία στο Κυπριακό, θα κριθεί από τα επόμενα βήματα των Ηνωμένων Εθνών και κυρίως από το κατά πόσο η τουρκική πλευρά θα κινηθεί πέρα από τις γνωστές θέσεις της περί δύο κρατών.
