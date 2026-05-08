Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν συμφώνησαν σε τέσσερα πρακτικά βήματα
Σε τέσσερα πρακτικά ζητήματα συμφώνησαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, κατά τη νέα κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν σήμερα στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, άρχισε γύρω στις 16:15 και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18:00, διαρκώντας κάτι λιγότερο από δύο ώρες. Ήταν η δεύτερη κατ’ ιδίαν συνάντηση Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν μέσα σε περίπου έναν μήνα, καθώς οι δύο είχαν συναντηθεί ξανά στις 6 Απριλίου.
Θετικό κλίμα και συνέχεια
UN Press statement— UN Cyprus (@UN_CYPRUS) May 8, 2026
8 May 2026, Nicosia – The Turkish Cypriot and the Greek Cypriot leaders met today at the Residence of the Special Representative of the Secretary-General in Cyprus, Khassim Diagne. The meeting took place in a positive atmosphere, and they had a productive… pic.twitter.com/fB4mjsjReU
Τα τέσσερα σημεία συμφωνίαςΟι δύο ηγέτες συμφώνησαν πρώτον σε ένα πλαίσιο για τη δημιουργία συμβουλευτικού σώματος που θα επιτρέπει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία. Πρόκειται για κίνηση με πολιτικό και πρακτικό ενδιαφέρον, καθώς επιχειρεί να ανοίξει ο διάλογος πέρα από το στενό επίπεδο των ηγεσιών και των τεχνοκρατικών επιτροπών.
Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον, χωρίς να προσδιορίζεται ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Η Λευκωσία επιδιώκει να κρατήσει ενεργό το κανάλι επικοινωνίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή ηγεσίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και την επαναφορά πιο ήπιου τόνου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Ωστόσο, το ουσιαστικό ερώτημα παραμένει αν η σημερινή συνεννόηση σε πρακτικά ζητήματα μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για μεγαλύτερη πολιτική κινητικότητα ή αν θα περιοριστεί σε χαμηλής έντασης Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.
Για την ώρα, το αποτέλεσμα της συνάντησης δείχνει πως οι δύο πλευρές μπορούν να συμφωνήσουν σε επιμέρους ζητήματα καθημερινότητας και συνεργασίας. Το αν αυτό θα οδηγήσει σε πιο ουσιαστική διαδικασία στο Κυπριακό, θα κριθεί από τα επόμενα βήματα των Ηνωμένων Εθνών και κυρίως από το κατά πόσο η τουρκική πλευρά θα κινηθεί πέρα από τις γνωστές θέσεις της περί δύο κρατών.
