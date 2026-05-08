«Τον συνοδεύσαμε με τραγούδια, μαντολίνα και λύρες και όχι με σφαίρες που τον σκότωσαν» λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα, δείτε βίντεο

«Δεν θα πειράξω κανέναν» λέει ο πατέρας του

Τη δική του απάντηση σε όσους έχουν εκφράσει φόβους πως μετά τη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, θα ξεσπάσει βεντέτα, έδωσε ο πατέρας του 21χρονου. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο και πως είναι άκρως αντίθετος στις βεντέτες.» ξεκαθάρισε ο πατέρας του Νικήτα ενώ θέλησε να δώσει και μια άλλη απάντηση.Αυτή τη φορά, απευθύνθηκε σε όσους απορούν για ποιο λόγο, κράτησε το παιδί του στην Κρήτη να ζει στο καθεστώς φόβου επί τρία χρόνια, και δεν το έστειλε σε άλλο μέρος ώστε να το προφυλάξει από τον Κώστα Παρασύρη.Ο πατέρας του 21χρονου, εξήγησε πως δεν τον έδιωξε γιατί ο γιος του αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας, και ήθελε να τον έχει κοντά του ώστε να προσέχει ότι παίρνει σωστά τα φάρμακα του.