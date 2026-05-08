«Τον συνοδεύσαμε με τραγούδια, μαντολίνα και λύρες και όχι με σφαίρες που τον σκότωσαν» λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα, δείτε βίντεο
Ο πατέρας του Νικήτα ξεκαθάρισε πως δεν θα ξεσπάσει βεντέτα και πως δεν θα πειράξει κανέναν - Τον κράτησα στην Κρήτη γιατί είχε προβλήματα υγείας και ήθελα να τον παρακολουθώ, είπε
Λίγη ώρα αφού συνόδευσε τον αδερφό της ντυμένο γαμπρό στην τελευταία του κατοικία, η Μαρία συντετριμμένη και με δάκρυα στα μάτια μίλησε για τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό.
Η νεαρή κοπέλα ήταν αυτή που διάλεξε το κοστούμι με το οποίο έντυσαν τον Νικήτα για την κηδεία του.
«Ήμουν εγώ αυτή που πήγα και του διάλεξα το κουστούμι που θα βάλει για το γάμο του. Άσπρα θέλαμε να βάλουν όλοι στην κηδεία του γιατί είχε άσπρη ψυχή» είπε η Μαρία στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».
Το μόνο που ζητάει η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα ο οποίος έπεσε νεκρός όταν δέχθηκε έξι σφαίρες από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη ο οποίος θεωρούσε τον νεαρό, υπεύθυνο για το θάνατο του δικού του γιου σε τροχαίο πριν τρία χρόνια, είναι να τους αφήσουν να πενθήσουν.
«Να πενθήσουμε τον αδερφό μου, μόνοι μας, στον πόνο μας. Τίποτα άλλο» είπε η Μαρία.
Στην κηδεία του 21χρονου, η οποία τελέστηκε χθες (07/05) κυριάρχησε το λευκό χρώμα αλλά και ο ήχος της λύρας.
Η αδελφή του Νικήτα οργισμένη είχε ζητήσει από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν φωνάζοντας πως «δεν προστάτεψαν» τον αδελφό της. Τελικά οι αστυνομικοί σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας και βγήκαν έξω από το χωριό.
«Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα», είχε γράψει η ίδια σε μια σπαρακτική ανάρτησή της πριν την κηδεία.
«Σε συνεννόηση με τους γονείς μου, αποφάσισα να τον συνοδεύσουμε χαρούμενοι, φορώντας λευκά, με τραγούδια, με μαντολίνα, με λύρες και όλα αυτά που του πρέπουν. Τίποτα λιγότερο. Αλλά όχι σφαίρες, όχι κάτι που τον σκότωσε» εξήγησε η αδερφή του 21χρονου Νικήτα.
Οι παριστάμενοι -και πρώτη η αδελφή του- με δάκρυα στα μάτια τραγουδούσαν συνοδεία κρητικής μουσικής από τον Νικομανώλη Νύκταρη και τον Γρηγόρη Σαμόλης, λίγο πριν τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.
Δείτε το βίντεο:
«Δεν θα πειράξω κανέναν» λέει ο πατέρας τουΤη δική του απάντηση σε όσους έχουν εκφράσει φόβους πως μετά τη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, θα ξεσπάσει βεντέτα, έδωσε ο πατέρας του 21χρονου. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο και πως είναι άκρως αντίθετος στις βεντέτες.
«Δεν θα πειράξω κανέναν» ξεκαθάρισε ο πατέρας του Νικήτα ενώ θέλησε να δώσει και μια άλλη απάντηση.
Αυτή τη φορά, απευθύνθηκε σε όσους απορούν για ποιο λόγο, κράτησε το παιδί του στην Κρήτη να ζει στο καθεστώς φόβου επί τρία χρόνια, και δεν το έστειλε σε άλλο μέρος ώστε να το προφυλάξει από τον Κώστα Παρασύρη.
Ο πατέρας του 21χρονου, εξήγησε πως δεν τον έδιωξε γιατί ο γιος του αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας, και ήθελε να τον έχει κοντά του ώστε να προσέχει ότι παίρνει σωστά τα φάρμακα του.
