Έπεσαν δέντρα από το μπουρίνι στην Κηφισιά - Ζημιές σε μάντρες σπιτιών, κολόνες της ΔΕΗ και σταθμευμένα ΙΧ, δείτε εικόνες
Έπεσαν δέντρα από το μπουρίνι στην Κηφισιά - Ζημιές σε μάντρες σπιτιών, κολόνες της ΔΕΗ και σταθμευμένα ΙΧ, δείτε εικόνες

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία του δήμου και της ΔΕΗ για την απομάκρυνση των δέντρων και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

Έπεσαν δέντρα από το μπουρίνι στην Κηφισιά - Ζημιές σε μάντρες σπιτιών, κολόνες της ΔΕΗ και σταθμευμένα ΙΧ, δείτε εικόνες
Τρία δέντρα κατέρρευσαν την Παρασκευή στην περιοχή της Κηφισιάς, στη συμβολή των οδών Ελάτης και Τατοΐου, εξαιτίας του ξαφνικού μπουρινιού που έπληξε την περιοχή.

Η πτώση τους προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε μάντρες σπιτιών, σε δύο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα, καθώς και σε κολόνες της ΔΕΗ.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία του δήμου και της ΔΕΗ για την απομάκρυνση των δέντρων και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Δείτε φωτογραφίες:

