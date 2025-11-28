Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Προφυλακιστέα η 46χρονη για τη δολοφονία στη Σαλαμίνα: Στην απολογία της δεν αποδέχθηκε το έγκλημα, υποστήριξε ότι δεν θυμάται τίποτα
Η έλλειψη κινήτρου σε σχέση με το μένος από μόνη της υποδεικνύει ότι συμβαίνει κάτι παράλογο εδώ, είπε η δικηγόρος της
Την θέση ότι δεν αποδέχεται τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα διατύπωσε η 46χρονη στην απολογία της σήμερα στα δικαστήρια του Πειραιά, με τη δικηγόρο της να υποστηρίζει ότι η πελάτισσά της «δεν θυμάται απολύτως τίποτα» από την ημέρα του εγκλήματος και ότι έχει «κενά μνήμης».
«Κάνει, επίσης, λογικούς συνειρμούς όπως για μια μάντρα υψηλή που δεν μπορούσε να πηδήξει, λέει ότι δεν θυμάται τίποτα και σοκαρίστηκε από το θέμα της νεκρής πεθεράς. Η έλλειψη κινήτρου σε σχέση με το μένος από μόνη της υποδεικνύει ότι συμβαίνει κάτι παράλογο εδώ» είπε στην ΕΡΤ η δικηγόρος της, Ιωάννα Μαρούπα.
Η ίδια έκανε λόγο για «πρωτοφανή διαδικασία», υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη ιατροδικαστική έκθεση στη δικογραφία ενώ αντίθετα υπάρχουν ασάφειες σχετικά με το υλικό από τις κάμερες, οι οποίες ήταν «απενεργοποιημένες για 36 ώρες αλλά κανένα από τα τέσσερα πρόσωπα που ήξεραν γι' αυτές δεν παρενέβησαν για να τις επιδιορθώσουν».
Ωστόσο οι ισχυρισμοί της 46χρονης δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα που αποφάσισαν την προφυλάκισή της.
Οι συνήγοροί της, Βασίλης Ταουξής και Ειρήνη Μαρούπα αναμένεται να ζητήσουν ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη υποστηρίζοντας ότι η 46χρονη ήταν σε κατάσταση σύγχυσης όταν ομολόγησε
Από την πλευρά της η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, Κατερίνα Τσιόνα, αμφισβήτησε πλήρως τους ισχυρισμούς περί ελλιπών στοιχείων, τονίζοντας ότι στη δικογραφία υπάρχουν το 38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο, οπτικά ντοκουμέντα από κάμερες καθώς και χρονολογημένη καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.
Όπως σημείωσε, «η δράση της δεν ήταν αποτέλεσμα έκρηξης θυμού, αλλά απολύτως οργανωμένη». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προηγούμενη ομολογία της 46χρονης είχε γίνει «με όλες τις νόμιμες διατυπώσεις» και περιείχε «λεπτομέρειες που ούτε το ηχητικό δεν θα μπορούσε να δώσει».
«Η δολοφονία ήταν οργανωμένη»
«Χθες η οικογένεια έκλαιγε με αυτά που άκουσαν. Η μητέρα τους πέρασε 20 δραματικά λεπτά παρακαλώντας για τη ζωή της», ανέφερε η δικηγόρος, προσθέτοντας ότι ανέμεναν από τη σημερινή απολογία «μια εξήγηση».
