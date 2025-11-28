Σχοινάς στο protothema: Η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν σαν σχολική εκδρομή - Στο διπλανό μου γραφείο ετοίμαζαν το Plan B για μετά το Grexit

Στο ερώτημα αν έχει διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο Σχοινάς απάντησε ότι «δεν χρειάζεται να το διαβάσει» γιατί έχει ζήσει τα γεγονότα. Τόνισε ότι «το χάρισμα δεν αρκεί για να γίνει κάποιος πρωθυπουργός» και ότι απαιτείται «διοικητική επάρκεια και γνώσεις», σημειώνοντας πως το μεγάλο πρόβλημα εκείνης της περιόδου ήταν «η πλήρης άγνοια της κατάστασης» και η απροετοιμασία. Όπως είπε, η τότε ηγεσία «έδινε εικόνα σχολικής εκδρομής», ανέβηκε «σε λεωφορείο χωρίς αίσθηση προορισμού» και «δεν είχε δουλέψει σε βάθος τα θέματα». Κατά την άποψή του, το βιβλίο «έμμεσα το ομολογεί».Μιλώντας για τη σημερινή πορεία της χώρας, ανέφερε ότι η Ελλάδα θυμίζει «τον μαθητή που σηκώθηκε από το τελευταίο θρανίο και κάθισε στο πρώτο», όπως έλεγε ο Μορέτο, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη αναγνωρίζει πως «η χώρα νοικοκυρεύεται». Προειδοποίησε ωστόσο ότι, αν και «μπήκε πάτος στο βαρέλι», τα βαθιά προβλήματα παραμένουν.