Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω, έλεγε η 75χρονη στη νύφη της - Ο διάλογος πριν τη δολοφονία στη Σαλαμίνα
Η 46χρονη υποστήριξε κατά την ομολογία της πως σκότωσε την πεθερά της επειδή νόμιζε ότι την αναγνώρισε
Βίντεο, διάρκειας 35 λεπτών, στο οποίο έχουν καταγραφεί τα τελευταία λόγια της 75χρονης που δολοφονήθηκε από τη νύφη της στη Σαλαμίνα έχουν στην κατοχή τους οι Αρχές. Σε αυτό ακούγονται οι απειλές της 46χρονης και οι εκκλήσεις της 75χρονης να σταματήσει να την χτυπά. Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά από όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.
Η 46χρονη υποστήριξε κατά την ομολογία της πως σκότωσε την πεθερά της επειδή νόμιζε ότι την αναγνώρισε. Το MEGA δημοσίευσε απόσπασμα από τον διάλογο της ηλικιωμένης με την νύφη της πριν τη δολοφονία, όπου η 75χρονη νόμιζε πως το άτομο που είχε μπει σπίτι ήταν άνδρας:
46χρονη νύφη: (με βαριά φωνή) Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά!
75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό.
46χρονη νύφη: Πού είναι τα λεφτά;
75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε.
46χρονη νύφη: …
75χρονη πεθερά: Αγόρι μου δεν έχεις μάνα;
46χρονη νύφη: …
75χρονη πεθερά: Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω…
