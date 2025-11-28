Τα Public υποδέχονται την Merry Friday με μοναδικές προτάσεις

Sponsored Content

Τα Public υποδέχονται την Black Friday , με μία από τις πιο αγαπημένες προσφορές της χρονιάς: την ενέργεια 3for2 , που δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν τρία προϊόντα της ίδιας κατηγορίας πληρώνοντας μόνο τα δύο . Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 30/11 και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος προϊόντων παιχνιδιών, χαρτικών και είδη δώρων, που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους!







Στην κατηγορία των παιχνιδιών, η ποικιλία είναι μεγάλη, γεμάτη με προτάσεις που υπόσχονται χαμόγελα. Το σετ “ Στην κατηγορία των παιχνιδιών, η ποικιλία είναι μεγάλη, γεμάτη με προτάσεις που υπόσχονται χαμόγελα. Το σετ “ Μαθαίνω & Δημιουργώ Pen Studio ” στα 34,89€ προσφέρει δημιουργικό παιχνίδι και βασικές δεξιότητες γραφής, ιδανικό για παιδιά που αγαπούν την εξερεύνηση και την καλλιτεχνική έκφραση. Το Λούτρινο Disney Stitch στα 29,90€, αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα της σεζόν, αφού συνδυάζει το παιχνίδι, με τον χαρακτήρα που έχουν αγαπήσει μικροί και μεγάλοι. Η προσφορά περιλαμβάνει επίσης το Ηλεκτρονικό Ποδοσφαιρικό Soccerbot στα 59,99€, μια διαδραστική επιλογή για παιχνίδι στο σπίτι ενώ το LEGO City Central Train Station στα 94,90€, είναι ένα ολοκληρωμένο σετ που ενισχύει τη φαντασία και την κατασκευή! Την κατηγορία ολοκληρώνει η νέα έκδοση από το επιτραπέζιο Catan στα 34,99€ , μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στρατηγικής, ιδανική για οικογενειακά βράδια και παρέες που αγαπούν τη δημιουργική σκέψη.







Η προσφορά 3for2 επεκτείνεται και στα χαρτικά και είδη δώρων, όπου οι καταναλωτές θα βρουν επιλογές που συνδυάζουν πρακτικότητα, αισθητική και γιορτινή διάθεση. Το Η προσφορά 3for2 επεκτείνεται και στα χαρτικά και είδη δώρων, όπου οι καταναλωτές θα βρουν επιλογές που συνδυάζουν πρακτικότητα, αισθητική και γιορτινή διάθεση. Το Ημερολόγιο Coolbee 2026 στα 5,99€ προσφέρει οργάνωση και χρώμα για τη νέα χρονιά, ενώ το σημειωματάριο Moleskine Ριγέ Medium στα 21,90€, είναι ιδανικό για σκέψεις, σημειώσεις και επαγγελματική χρήση.

Παράλληλα, η θέαση και η χαλάρωση στο σπίτι αναβαθμίζεται, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 50% στις μεγάλες τηλεοράσεις . Ανάμεσά τους, η LG QNED Evo 100 " με - 50% , η LG QNED 75" με -26% , η LG OLED 77" με - 30% και η LG OLED Evo 77" επίσης με -30% έκπτωση, προσφέρουν κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Επιλέγοντας κάποια από αυτές τις προτάσεις, δίνεται η ευκαιρία σε κάθε οικογένεια να αποκτήσει μια πραγματικά premium οπτικοακουστική εμπειρία, μετατρέποντας το σαλόνι της σε ένα μικρό home cinema!