Τρόμος για ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη: Γείτονας έσκισε τα λάστιχα του αυτοκινήτου τους και τους χτυπούσε την εξώπορτά

Ο δράστης απέδωσε την πράξη του στη συναισθηματική φόρτιση που έχει λόγω προβλημάτων υγείας της συζύγου του και ζήτησε συγγνώμη από το θύμα - Καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως