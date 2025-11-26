Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο στη Λάρισα – Οργή από την οικογένεια

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας έκρινε ένοχους τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και την πρώην προϊσταμένη της Πολεοδομίας, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης 2 ετών και 2 μηνών για τον πρώτο και 20 μηνών για τη δεύτερη