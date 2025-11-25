Προσφυγές πανεπιστημιακών καθηγητών στο ΣτΕ κατά των προγραμμάτων σπουδών των ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Κλείσιμο

Νέες προσφυγές κατατέθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των ιδιωτικών Πανεπιστημίων που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα και ειδικότερα κατά πράξεων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με τις οποίες πιστοποιήθηκαν όλα τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων «CITY – Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York», «UNIC ATHENS» και «The University of Keele, Greece».Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσέφυγαν ο καθηγητής του Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑκαι ο καθηγητής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑΣτρέφονται κατά της πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), πιστοποίηση η οποία διασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι κατέχουν τα απαραίτητα μαθησιακά αποτελέσματα, κ.λπ., από τα διάφορα τμήματα των ιδιωτικών Πανεπιστημίων που φοιτούν.Οι δύο καθηγητές υποστηρίζουν ότι οι πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών του ΕΘΑΑΕ είναι άκυρες, γιατί βασίζονται σε άκυρη άδεια των Πανεπιστημίων, «δεδομένου ότι κανένα από τα προγράμματά τους δεν έχει αναγνωρισθεί επισήμως από τις ακαδημαϊκές αρχές του μητρικού ιδρύματος κατά παράβαση των άρθρων 132, 137, 138, 139, 140 και ιδίως 145 του νόμου 5094/2024».-Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης αλλά και λειτουργίας των παραρτημάτων των Πανεπιστημίων, απαιτείται αυτά, κατά την υποβολή της αιτήσεώς τους, να έχουν προσκομίσει τα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα πρέπει προηγουμένως να έχουν αναγνωρισθεί από το μητρικό ίδρυμα και από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης του εκάστοτε κράτους μέλους και- Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των Πανεπιστημιακών παραρτημάτων εκδόθηκε δίχως η αίτηση να συνοδεύεται από την τυπική πράξη του μητρικό ιδρύματος και του αρμόδιου φορέα πιστοποίησης, δια των οποίων να αναγνωρίζεται/πιστοποιείται το πρόγραμμα σπουδών».Κατόπιν αυτών, σημειώνουν οι δύο καθηγητές, τίθεται «το σοβαρό ζήτημα της παραβιάσεως διατάξεων του ενωσιακού δικαίου και πρέπει το ΣτΕ να υποβάλλει προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ».Δεν παραλείπουν μάλιστα, να επαναλάβουν οι προσφεύγοντες ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία των αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, είναι αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο και την Ελληνική νομοθεσία.Ειδικότερα, είναι αντίθετες στην συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ) και στο νόμο 5094/2024 για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια.Ακόμη, ζητούν οι Πανεπιστημιακοί οι νέες αιτήσεις ακύρωσης που κατατέθηκαν σήμερα να συσχετιστούν με τις προηγούμενες αιτήσεις ακύρωσης που έχει καταθέσει στα μέσα του δεύτερου δεκαήμερου του περασμένου Οκτωβρίου ο κ. Λαζαράτος στο ΣτΕ και ζητούσε την ανάκληση τριών αδειών εγκατάστασης ιδιωτικών Πανεπιστήμων. Οι προσφυγές αυτές πρόκειται να συζητηθούν στην αυξημένη σύνθεση του Γ΄ Τμήματος στις 6 Φεβρουαρίου 2026.