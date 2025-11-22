Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Αυτοψία στην Κέρκυρα μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα - Καταγραφή ζημιών, άμεση αποκατάσταση και γρήγορες αποζημιώσεις αποφάσισε η Πολιτική Προστασία
Σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Η βόρεια Κέρκυρα υπέστη τεράστιες ζημιές, ενώ χωριά στα βόρεια Τζουμέρκα και ορεινές περιοχές της Καλαμπάκας, της Κοζάνης και του Ασπροποτάμου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, αρμόδιου για την Κρατική Αρωγή, στην Κέρκυρα, όπου πραγματοποιήθηκε σειρά αυτοψιών και ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί.
Κατά την αυτοψία στις πληγείσες περιοχές, ο Υφυπουργός διαπίστωσε το εύρος των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιοχές Σιδάρι , Καρουσάδες και Βελονάδες, όπου οι καταστροφές είναι εκτεταμένες, με τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας να συνεχίζει τις επιχειρήσεις άρσης εμποδίων και αποκατάστασης της προσβασιμότητας.
Στη σύσκεψη που ακολούθησε, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης των πολιτών, καθώς και ο πλήρης συντονισμός Περιφέρειας, Δήμου και Υπουργείου.
Κεντρικό θέμα της σύσκεψης αποτέλεσε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η ταχεία υποβολή των στοιχείων των πληγέντων. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών & Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΕΦΚ, Γιάννης Παυλής, τόνισαν ότι η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των φακέλων, σε συνδυασμό με την άμεση αποστολή τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική ενεργοποίηση του μηχανισμού κρατικής αρωγής και τη γρηγορότερη δυνατή καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.
Ο κ. Κατσαφάδος, δήλωσε ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές όχι μόνο της Κέρκυρας, αλλά και όλων των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη συνέχεια θα μεταβεί στη Φιλιππιάδα, στον Δήμο Ζηρού.
