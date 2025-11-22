Αυτοψία στην Κέρκυρα μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα - Καταγραφή ζημιών, άμεση αποκατάσταση και γρήγορες αποζημιώσεις αποφάσισε η Πολιτική Προστασία

Σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Η βόρεια Κέρκυρα υπέστη τεράστιες ζημιές, ενώ χωριά στα βόρεια Τζουμέρκα και ορεινές περιοχές της Καλαμπάκας, της Κοζάνης και του Ασπροποτάμου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα