«Μύρισε» Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη, έφτασε το έλατο 18 μέτρων στην πλατεία Αριστοτέλους - Δείτε βίντεο

Το χριστουγεννιάτικο έλατο, που ξεκίνησε το ταξίδι του από το Παλαιοχώρι της Αρναίας, από το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής και έφτασε στο κέντρο της πόλης συνοδεία περιπολικών, θα στολιστεί με χιλιάδες λαμπιόνια, ενώ η φωταγώγησή του έχει ήδη προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου