Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη

Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και περιορισμού μετακινήσεων