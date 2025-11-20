Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Με μάσκες εικονικής πραγματικότητας εμβολιασμοί, αιμοληψίες και μικρές επεμβάσεις σε παιδιά στο «Αγία Σοφία» - Πώς λειτουργεί το σύστημα
«Βλέπω διαμάντια, νεράιδα και δέντρα» είπε η Σίλβια, η οποία έκανε επίδειξη των δυνατοτήτων του συστήματος
Το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα στο οποίο χρησιμοποιούνται μάσκες εικονικής πραγματικότητας σε παιδιά για εμβολιασμούς, αιμοληψίες και μικρές επεμβάσεις έχει γίνει εδώ και αρκετές εβδομάδες το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
Όπως εξήγησε για το νέο σύστημα «Vaccinero» ο διοικητής των νοσοκομείων Παίδων, Αναστάσιος Μίχας «μειώνει το άγχος, προσφέρει ψυχολογική στήριξη, βοηθά στη διαχείριση του πόνου και κάνει τις διαδικασίες πιο ομαλές για όλους.
Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη στα ΤΕΠ, στις αιμοληψίες, στην αλλαγή επιδέσμων, σε οδοντιατρικές πράξεις και σε μικρές χειρουργικές επεμβάσεις με τον κ. Μίχα να μεταφέρει ότι «τα πρώτα σχόλια από παιδιά και γονείς είναι εξαιρετικά».
«Βλέπω διαμάντια, νεράιδα και δέντρα» είπε η Σίλβια, η οποία έκανε επίδειξη στην κάμερα της ΕΡΤ των δυνατοτήτων του συστήματος VR ενώ παραδέχθηκε γελώντας ότι θέλει να πάρει τη μάσκα και στο σπίτι της.
Από την πλευρά του ο συνοδός της μικρής ασθενούς σχολίασε πως το παιδί που φοβόταν πολύ τις εξετάσεις «με αυτό το πρόγραμμα αντιδρά πολύ καλύτερα. Το Παίδων "Αγία Σοφία" πρωτοπορεί ξανά και πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για όλα τα νοσοκομεία της χώρας».
