Συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης σε προαύλιο σχολείου της Πάτρας

κατηγορείται για το

12χρονης σε προαύλιο σχολείου στην

επιβεβαίωσε την καταγγελία της

και των γονέων της στην αστυνομία.



Σε βάρος του 16χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ενώ σε βάρος των γονιών του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:



Συνελήφθη, σήμερα το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας 16χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Αχαΐας για βιασμό και γενετήσιες πράξεις που τελούνται σε βάρος ανηλίκων.



Ειδικότερα, ο 16χρονος επικοινωνούσε μέσω social media με την 12χρονη και στις 16-11-2025 το απόγευμα, σε περιοχή της Πάτρας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν συναντήθηκε μαζί της και την έπεισε να τον ακολουθήσει. Αφού μετέβησαν σε σημείο που δεν ήταν αντιληπτοί από έτερα άτομα, με την άσκηση σωματικής βίας, τέλεσε σε βάρος της γενετήσιες πράξεις.



Η ανήλικη εξετάσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχολόγου και εξετάσθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.



Ο ανήλικος συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.



Κανόνισαν ραντεβού μέσω Instagram

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, ο φερόμενος ως δράστης και η ανήλικη είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Οι δυο τους συναντήθηκαν και σ

τη συνέχεια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, πιθανότατα σε προαύλιο σχολείου, όπου την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.