Ένταλμα σύλληψης για τον 16χρονο που κατηγορείται πως βίασε 12χρονη σε προαύλιο σχολείου στην Πάτρα

Κανόνισαν ραντεβού μέσω Instagram





Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, ο φερόμενος ως δράστης και η ανήλικη είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου. Ο νεαρός φέρεται να γνώριζε την ανήλικη και την

συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας.





Στη συνέχεια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, πιθανότατα σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.



