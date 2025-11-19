Ένταλμα σύλληψης για τον 16χρονο που κατηγορείται πως βίασε 12χρονη σε προαύλιο σχολείου στην Πάτρα
Σε βάρος του 16χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό
Ένταλμα για την σύλληψη του 16χρονου που κατηγορείται για το βιασμό 12χρονης σε προαύλιο σχολείου στην Πάτρα, εκδόθηκε από την εισαγγελία.
Είχε προηγηθεί ιατροδικαστική εξέταση που επιβεβαίωσε την καταγγελία της ανήλικης και των γονέων της στην αστυνομία. Σε βάρος του 16χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, σύμφωνα με το tempo24.news.
Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου. Ο νεαρός φέρεται να γνώριζε την ανήλικη και την συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας.
Στη συνέχεια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, πιθανότατα σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες η 12χρονη βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε τους γονείς της και αυτοί με τη σειρά τους την αστυνομία.
Κανόνισαν ραντεβού μέσω InstagramΌπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, ο φερόμενος ως δράστης και η ανήλικη είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram.
