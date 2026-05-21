Συνελήφθη ο 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι περιλαμβάνει η δικογραφία
Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή της Θερίσου, έξω από ΑΤΜ, όπου φέρεται να πήγε για να «σηκώσει» χρήματα
Εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, ο 43χρονος Ζωνιανός ο οποίος κατηγορείται για απάτη με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή της Θερίσου, έξω από ΑΤΜ, όπου φέρεται να πήγε για να «σηκώσει» χρήματα όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr.
Πάνοπλοι αστυνομικοί τον εντόπισαν και προχώρησαν στην σύλληψή του ενώ σκηνές έχουν καταγραφεί και σε κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
Μαζί με τον 43χρονο ήταν και συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα, τα οποία βλέποντας τους αστυνομικούς, προσπάθησαν να μπούνε στη μέση και να ζητήσουν το λόγο για την σύλληψη του 43χρονου.
Ο άνδρας τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.
Και οι δυο έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της γιγαντίαια αστυνομικής επιχείρησης σε τρεις νομούς της Κρήτης και κατηγορούνται για απάτη με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τα ξημερώματα της 21ης Μαΐου έγιναν ταυτόχρονα αστυνομικοί έφοδοι τόσο στην οικία τους, στα Ζωνιανά, όσο και στις ιδιοκτησίες τους στην περιοχή του Καλού Χωριού του δήμου Χερσονήσου.
Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί του λογαριασμοίΔεκάδες τραπεζικοί λογαριασμοί του 43χρονου Ζωνιανού αλλά και της 35χρονης συζύγου του, δεσμεύτηκαν το πρωί της Πέμπτης.
Ο 43χρονος δεν εντοπίστηκε στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους το πρωί της Πέμπτης οπότε και συνελήφθη αρχικά μόνο η 35χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών.
Μάλιστα, στο σημείο της σύλληψης της 35χρονης μητέρας, βρέθηκαν κάποια άτομα τα οποία αποδοκίμασαν με προπηλακισμό και πετροπόλεμο τις αστυνομικές δυνάμεις όπως αναφέρει το cretalive.gr
Τα δανεικά κοπάδια λίγο πριν τους ελέγχουςΣύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 43χρονος και η σύζυγος του φέρονται να επιχείρησαν να εμφανίσουν ως αληθή τον αριθμό των ζώων που είχαν δηλωθεί στο κτηνοτροφικό μητρώο της τελευταίας, προκειμένου να μη χαθεί ή επιστραφεί επιχορήγηση για το έτος 2025.
Κατά τη δικογραφία, η 35χρονη είχε δηλώσει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία όμως φέρεται να μην κατείχε στην πραγματικότητα.
Όταν ενημερώθηκαν για επικείμενο έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 43χρονος φέρεται να ξεκίνησε επαφές με άλλους κτηνοτρόφους προκειμένου να εξασφαλίσει ζώα που θα παρουσιάζονταν ως ιδιοκτησία της συζύγου του.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οργανώθηκε ολόκληρη επιχείρηση μεταφοράς «δανεικών» ζώων λίγο πριν από τον έλεγχο, ενώ αναζητήθηκαν ακόμη και τα αντίστοιχα ενώτια για την ταυτοποίησή τους. Στη δικογραφία αναφέρεται ακόμη ότι κτηνοτρόφος από την περιοχή των Γουβών φέρεται να παραχώρησε στον 43χρονο τόσο το κοπάδι του όσο και το ποιμνιοστάσιό του, προκειμένου να παρουσιαστούν ως περιουσιακά στοιχεία της 35χρονης.
Θα άνοιγαν τουριστικό γραφείοΑστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε επαγγελματικά σχέδια να ασχοληθεί και με τον τουριστικό τομέα. Μάλιστα φέρονται να είχαν κάνει έναρξη επαγγέλματος για τουριστικό γραφείο στο Πάνορμο Ρεθύμνου.
