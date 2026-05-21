Σοφία Ζαχαράκη: Νέα εποχή για τις φοιτητικές εστίες, 10.000 νέες κλίνες

Εκτενή αναφορά στις φοιτητικές εστίες και στη φοιτητική μέριμνα έκανε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη , σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews Radio 105,8.Η ίδια, μίλησε, επίσης, για την εφαρμογή του νέου πλαισίου ασφάλειας στα πανεπιστήμια, την εξωστρέφεια των ΑΕΙ, τον εθνικό διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τη στήριξη των πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.Για το ζήτημα των φοιτητικών εστιών η Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι το υπουργείο σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια υλοποιεί, με διάθεση σημαντικών πόρων από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων και αναβαθμίσεων των υφιστάμενων εστιών, ενώ με τη μέθοδο ΣΔΙΤ κατασκευάζονται νέες σύγχρονες εστίες σε ολόκληρη τη χώρα.«Ο στόχος που έχουμε θέσει και υλοποιούμε είναι να προσθέσουμε επιπλέον 10.000 νέες κλίνες μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη δημιουργία νέων εστιών και την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών» ανέφερε η υπουργός και πρόσθεσε «πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι χρόνια αποφασιστικής στήριξης και ανάπτυξης των φοιτητικών εστιών γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινίσεων, ενώ εντάξαμε ένα πολύ σημαντικό ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια έξι μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Για ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση επιπλέον 18 φοιτητικών εστιών. Ταυτόχρονα προχωρούν οι νέες εστίες μέσω ΣΔΙΤ πχ σε Κρήτη, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία».1. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης θα δημιουργηθούν δυο νέα συγκροτήματα: στο ΡΕΘΥΜΝΟ θα καλύπτουν επιπλέον 2.710 φοιτητές. Στο Ηράκλειο θα καλύπτουν 2.136 φοιτητές2. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα δημιουργηθούν επίσης δυο συγκροτήματα φοιτητικών εστιών: στο Βόλο θα καλυφθούν επιπλέον 640 φοιτητές και στη Λαμία 123 φοιτητές3 Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα δημιουργηθούν δυο συγκροτήματα: σε Αλεξανδρούπολη για 350 φοιτητές και Κομοτηνή επίσης 350 φοιτητές4. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα δημιουργηθούν τέσσερα συγκροτήματα: Σε Κοζάνη για 350 φοιτητές, Φλώρινα για 150, Καστοριά 150 και Πτολεμαϊδα 100 ωφελούμενοι φοιτητές5. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Συνολικά 1100 ωφελούμενοι φοιτητές6. Η ανακαίνιση της φοιτητικής Εστίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα καλύψει 450 ωφελούμενους φοιτητές.Ο συνολικός αριθμός θέσεων στις εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα φτάσει τις 8.609 και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 737.500.000 ευρώ.Όπως επεσήμανε η υπουργός Παιδείας, η Κυβέρνηση επενδύει στρατηγικά στη μετατροπή της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο εκπαίδευσης, μέσω της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων, των κοινών και διπλών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ΑΕΙ.

Αναφερόμενη στα τελευταία περιστατικά βίας στα πανεπιστήμια, η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι πρόκειται για «λίγα και μεμονωμένα», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μέσα στη χρονιά δεν υπάρχει».



Υπενθύμισε ότι από τον Ιούλιο του 2025 εφαρμόζεται το αυστηρότερο μέχρι σήμερα πλαίσιο κυρώσεων για αξιόποινες πράξεις εντός ΑΕΙ, ενώ παράλληλα προχωρά η εφαρμογή σχεδίων ασφάλειας, ελεγχόμενης εισόδου και ηλεκτρονικών καρτών φοιτητών.



Τι δήλωσε για το Εθνικό Απολυτήριο, το Ψηφιακό Φροντιστήριο και τις Πανελλαδικές εξετάσεις Για το Εθνικό Απολυτήριο, η Υπουργός γνωστοποίησε ότι ο σχετικός διάλογος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο μέσω Εθνικής Επιτροπής, η οποία θα παραδώσει το πόρισμά της προς το τέλος του Φθινοπώρου. Όπως τόνισε, στόχος είναι ένα νέο, εφαρμόσιμο σύστημα αξιολόγησης και εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση στη μείωση της πίεσης που προκαλεί το σημερινό εξεταστικό μοντέλο.



Ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η Σοφία Ζαχαράκη διαβεβαίωσε ότι όλα είναι έτοιμα για την ομαλή διεξαγωγή τους, επισημαίνοντας ότι η προετοιμασία ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων κάθε χρονιάς.



Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο παρουσιάζει αύξηση χρήσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, προσφέροντας live μαθήματα, τεστ προσομοίωσης και ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι από το 2026 θα επεκταθεί live διδασκαλία και στην Α’ και Β’ Λυκείου, ενώ θα αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη μέσω ψηφιακού προσωπικού βοηθού για την εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών.



Αναφερόμενη στο ταξίδι της στην Αίγυπτο και τη συνάντησή της με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας, η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι εντός του καλοκαιριού θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τους κληρικούς της ομογένειας με στόχο τη στήριξη των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Μονής Σινά από το Ελληνικό κράτος.