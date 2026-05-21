Κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδα στην Κοζάνη και την απώθησε με ξύλο
Ήρθε αντιμέτωπος με καφέ αρκούδα βάρους περίπου 100 έως 120 κιλών - Δείτε βίντεο
Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό επίθεσης αρκούδας σε κτηνοτρόφο στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, το οποίο γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο Κυνηγετικός Σύλλογος της περιοχής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, όταν κτηνοτρόφος που εκτελούσε εργασίες έξω από την κτηνοτροφική του μονάδα ήρθε αντιμέτωπος με καφέ μια αρκούδα βάρους περίπου 100 έως 120 κιλών.
Ο άνδρας, διατηρώντας την ψυχραιμία του, κατάφερε να απωθήσει το ζώο χρησιμοποιώντας ένα ξύλο, με αποτέλεσμα η αρκούδα να απομακρυνθεί από το σημείο. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ δεν υπήρξαν απώλειες ζωικού κεφαλαίου.
Όπως ανέφερε ο ίδιος ο κτηνοτρόφος, ο οποίος έχει εμπειρία από αντίστοιχες συναντήσεις στο παρελθόν, το ζώο φαίνεται πως αιφνιδιάστηκε από την ανθρώπινη παρουσία και αντέδρασε σπασμωδικά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πρόκειται πιθανότατα για «εικονική» ή «ψευδοεπίθεση», συμπεριφορά που χρησιμοποιούν συχνά οι αρκούδες με σκοπό τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πιθανής απειλής από τον χώρο τους.
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης επισημαίνει ότι η αυξημένη παρουσία καφέ αρκούδων κοντά σε ανθρώπινες δραστηριότητες απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά μετά και το πρόσφατο θανατηφόρο περιστατικό στο όρος Βίτοσα της Βουλγαρίας, κοντά στη Σόφια.
Παράλληλα, υπενθυμίζονται βασικοί κανόνες προστασίας σε περίπτωση συνάντησης με αρκούδα, όπως η αποφυγή πανικού, η ήρεμη οπισθοχώρηση χωρίς τρέξιμο και η προσπάθεια να γίνεται αισθητή η ανθρώπινη παρουσία με φωνές ή σφυρίγματα.
Στην ίδια ανάρτηση του Συλλόγου δημοσιεύθηκε και βίντεο που καταγράφηκε στις 3 Απριλίου από μέλος του, στο οποίο φαίνεται αρκούδα να κινείται κοντά σε αγροτικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής της Κοζάνης.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
