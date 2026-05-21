Κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδα στην Κοζάνη και την απώθησε με ξύλο
ΕΛΛΑΔΑ
Αρκούδα Κοζάνη κτηνοτρόφος

Κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδα στην Κοζάνη και την απώθησε με ξύλο

Ήρθε αντιμέτωπος με καφέ αρκούδα βάρους περίπου 100 έως 120 κιλών - Δείτε βίντεο

Κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδα στην Κοζάνη και την απώθησε με ξύλο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό επίθεσης αρκούδας σε κτηνοτρόφο στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, το οποίο γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο Κυνηγετικός Σύλλογος της περιοχής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, όταν κτηνοτρόφος που εκτελούσε εργασίες έξω από την κτηνοτροφική του μονάδα ήρθε αντιμέτωπος με καφέ μια αρκούδα βάρους περίπου 100 έως 120 κιλών.

Ο άνδρας, διατηρώντας την ψυχραιμία του, κατάφερε να απωθήσει το ζώο χρησιμοποιώντας ένα ξύλο, με αποτέλεσμα η αρκούδα να απομακρυνθεί από το σημείο. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ δεν υπήρξαν απώλειες ζωικού κεφαλαίου.



Όπως ανέφερε ο ίδιος ο κτηνοτρόφος, ο οποίος έχει εμπειρία από αντίστοιχες συναντήσεις στο παρελθόν, το ζώο φαίνεται πως αιφνιδιάστηκε από την ανθρώπινη παρουσία και αντέδρασε σπασμωδικά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πρόκειται πιθανότατα για «εικονική» ή «ψευδοεπίθεση», συμπεριφορά που χρησιμοποιούν συχνά οι αρκούδες με σκοπό τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πιθανής απειλής από τον χώρο τους.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης επισημαίνει ότι η αυξημένη παρουσία καφέ αρκούδων κοντά σε ανθρώπινες δραστηριότητες απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά μετά και το πρόσφατο θανατηφόρο περιστατικό στο όρος Βίτοσα της Βουλγαρίας, κοντά στη Σόφια.

Παράλληλα, υπενθυμίζονται βασικοί κανόνες προστασίας σε περίπτωση συνάντησης με αρκούδα, όπως η αποφυγή πανικού, η ήρεμη οπισθοχώρηση χωρίς τρέξιμο και η προσπάθεια να γίνεται αισθητή η ανθρώπινη παρουσία με φωνές ή σφυρίγματα.

Κλείσιμο
Στην ίδια ανάρτηση του Συλλόγου δημοσιεύθηκε και βίντεο που καταγράφηκε στις 3 Απριλίου από μέλος του, στο οποίο φαίνεται αρκούδα να κινείται κοντά σε αγροτικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής της Κοζάνης.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης