Προσωρινή αναστολή δρομολογίων από την Hellenic Train στην γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο-Ορεστιάδα
Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο - Ορεστιάδα - Αλεξανδρούπολη.
Η προσωρινή αναστολή των δρομολογίων στο ανωτέρω τμήμα της γραμμής πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμματισμένης μεταφοράς του τροχαίου υλικού στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Hellenic Train, όπου θα υλοποιηθούν εργασίες εγκατάστασης του συστήματος γεωεντοπισμού HEPOS, σύμφωνα με τον συνολικό σχεδιασμό της εταιρείας.
Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο εν λόγω τμήμα θα επανεκκινήσουν με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος.
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, πλην των παρακάτω: Πύθιο, Σάκκο, Καβύλη, Μαράσια, Δίλοφο και Πτελέα.
