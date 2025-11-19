Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εκδήλωση στις Βρυξέλλες για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Η εκδήλωση, αφιερωμένη σε ένα από τα πιο καθοριστικά και συμβολικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, ανέδειξε την ιστορική σημασία της Εξόδου, τον διαχρονικό της αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή σκέψη, τον φιλελληνισμό και το ιδεώδες της ελευθερίας.
Στην εκδήλωση, που σηματοδότησε και την έναρξη των παγκόσμιων εορτασμών, βρέθηκε και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Ο δήμαρχος της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος, της προσέφερε τη σημαία της πόλης και μια συλλεκτική έκδοση του εθνικού ύμνου. «Η Έξοδος του Μεσολογγίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους Φιλέλληνες, καθώς αποτέλεσε το γεγονός που κινητοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες και την ευρωπαϊκή κοινωνία συνολικά, ώστε να δουν την Ελληνική Επανάσταση με νέα, βαθύτερη κατανόηση», ανέφερε.
Την εκδήλωση φιλοξένησαν οι ευρωβουλευτές Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη(EPP), Γιάννης Μανιάτης (S&D) και Νικόλας Φαραντούρης (The Left), υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Στα μηνύματά τους υπογραμμίστηκε η διαχρονική σημασία της Εξόδου του Μεσολογγίου ως σύμβολο ελευθερίας, αυτοθυσίας και αξιοπρέπειας. «Το Μεσολόγγι είναι η μοναδική ελληνική πόλη που φέρει τον τίτλο της Ιεράς Πόλης, ένας χαρακτηρισμός που αναδεικνύει την αγωνιστικότητα, το θάρρος, την τόλμη και την αυτοθυσία των μαχητών του Μεσολογγίου, ενώ ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει τις ευρωπαϊκές αρχές της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αυτοδιάθεσης των λαών», δήλωσε η κ. Βόζεμπεργκ.
«Η Έξοδος του Μεσολογγίου δεν σηματοδοτεί μόνο την απόφαση ενός λαού να ζήσει ή να πεθάνει ελεύθερος, αλλά αποτελεί μια κορυφαία πράξη που προανήγγειλε μια διαφορετική ιδέα για την Ευρώπη, μια Ευρώπη ενωμένη, που αγωνίζεται για τα δικαιώματα των λαών και υπερασπίζεται τα ιδανικά της δικαιοσύνης και της ελευθερίας», τόνισε ο κ. Μανιάτης. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τη Βραζιλία, όπου εκπροσωπεί την ΕΕ στις συζητήσεις για το περιβάλλον, ο κ. Φαραντούρης υπογράμμισε ότι «η Έξοδος του Μεσολογγίου δεν είναι μόνο ένα ιστορικό γεγονός. Είναι μια διαχρονική υπενθύμιση ότι η ελευθερία κερδίζεται με αγώνα και θυσία και ότι οι λαοί μπορούν να σταθούν όρθιοι απέναντι σε κάθε απειλή όταν ενωθούν για έναν κοινό σκοπό».
Κλείσιμο
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας στάθηκε στο γεγονός ότι η Έξοδος του Μεσολογγίου δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη σελίδα της ελληνικής ιστορίας, αλλά ένα γεγονός που σημάδεψε την Ελληνική Επανάσταση και την Ευρωπαϊκή Ιστορία».
Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε., πρέσβης Ιωάννης Βράιλας, χαιρέτισε την εκδήλωση, τονίζοντας ότι «200 χρόνια πριν, η αδιάκοπη αντίσταση των κατοίκων του Μεσολογγίου έδωσε νέα πνοή στην ιδέα της ελευθερίας στην Ευρώπη. Η ηρωική Έξοδος παραμένει ένα σημαντικό και βαθιά συγκινητικό γεγονός των πρώτων πολέμων ανεξαρτησίας της Ελλάδας».
Βασικός ομιλητής, ο καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης Μαρκ Μαζάουερ, στο βιντεοσκοπημένο του μήνυμά του, μίλησε για την ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου το 1826 που όπως τόνισε «αποτελεί ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα συλλογικής τόλμης, αυτοθυσίας και αδιάκοπης επιδίωξης της ελευθερίας».
Την εκδήλωση χαιρέτησε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ενώ παραβρέθηκαν ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και προσκεκλημένοι από όλη την Ευρώπη, συμμετέχοντας στην εναρκτήρια βραδιά μιας σειράς δράσεων που θα τιμήσουν τον ηρωισμό, την αυτοθυσία και το πανανθρώπινο μήνυμα του Μεσολογγίου.