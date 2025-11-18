Δίκη προστατευόμενων μαρτύρων Novartis: «Σκοπός ήταν η καταστροφή μας» κατέθεσε η σύζυγος του Στουρνάρα

Για εξόφθαλμα ψεύδη, τα οποία δεν στοιχειοθετούνται, μίλησε ο Σταυρούλα Νικολοπούλου στην κατάθεσή της για τη Novartis και όσα έχουν υποστηρίξει οι Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη - Πιέστηκαν για να κάνουν όσα έκαναν, πρόσθεσε