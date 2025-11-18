Δίκη προστατευόμενων μαρτύρων Novartis: «Σκοπός ήταν η καταστροφή μας» κατέθεσε η σύζυγος του Στουρνάρα
Για εξόφθαλμα ψεύδη, τα οποία δεν στοιχειοθετούνται, μίλησε ο Σταυρούλα Νικολοπούλου στην κατάθεσή της για τη Novartis και όσα έχουν υποστηρίξει οι Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη - Πιέστηκαν για να κάνουν όσα έκαναν, πρόσθεσε
Με την κατάθεση της Σταυρούλας Νικολοπούλου, συζύγου του επικεφαλής του Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα, ξεκίνησε σήμερα επί της ουσίας η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Novartis.
Στο εδώλιο κάθονται δύο περίπου μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας, Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη.
Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης είχε καταδικασθεί σε φυλάκιση 25 μηνών και η Μαραγγέλη σε φυλάκιση 33 μηνών. Οι ποινές επιβλήθηκαν στους δυο καταδικασθέντες με τριετή αναστολή.
Σήμερα, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η κ. Νικολοπούλου ανέφερε πως τα όσα είχαν κατατεθεί από τους δύο κατηγορούμενους στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της Novartis ήταν «ένα δημιούργημα για να καταστραφεί ο Γιάννης Στουρνάρας» και εκείνη.
«Έλεγαν ότι έπαιρνα περισσότερα χρήματα, αλλά ήξεραν ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Στο πλαίσιο της δουλειάς μου μιλούσα μαζί με τους κατηγορούμενους όταν ήταν χορηγός η Novartis, καθώς ήταν στο γραφείο του Φρουζή. ήταν τρομακτικό όλα αυτό που συνέβη. Εγώ διοργανώνω συνέδρια και υπάρχουν κανόνες και πλαφόν που ορίζουν τα ποσά», σημείωσε η μάρτυρας.
Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η κ. Νικολοπούλου έκανε λόγο για εξόφθαλμα ψεύδη, τα οποία, όπως είπε, δεν στοιχειοθετούνται.
Ακόμη, η μάρτυρας ανέφερε για τους δυο κατηγορούμενους: «Πιστεύω ότι δεν ξύπνησαν μια μέρα το πρωί και το έκαναν αυτό, αλλά σύρθηκαν για να τα κάνουν αυτά. Σύρθηκαν με την έννοια της πίεσης (...). Ο σύζυγός μου δεν ήξερε τους κατηγορούμενους, μόνο τον Φρουζή όταν ήταν πρόεδρος του ΙΟΒΕ».
Δεστεμπασίδης: Ποιοι με πιέζουν; Ανήκω εγώ σε κάποιο πολιτικό χώρο;
Μάρτυρας: Που να ξέρω; Δεν μπορώ να καταλάβω…
Πρόεδρος: Αυτό αφήσατε να εννοηθεί, ότι ήταν πολιτική η πίεση…
Μάρτυρας: Δεν ξέρω αν είχαν σχέση με τον πολιτικό κόσμο, αυτό είπα και αυτό λέω.
Πρόεδρος: Το αποσαφηνίζετε, λοιπόν, γιατί αφήσατε να εννοηθεί κάτι άλλο πριν..
Υπενθυμίζεται ότι οι Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη ή οι «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», όπως ήταν οι κωδικές τους ονομασίες όταν βρίσκονταν υπό καθεστώς προστασίας, κάθονται στο εδώλιο για τα όσα είχαν καταθέσει σε βάρος 10 πολιτικών προσώπων περί δωροληψίας τους από τη Novartis.
Τίποτα όμως απ’ όσα είχαν υποστηρίξει οι Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη δεν αποδείχθηκε στην πορεία με αποτέλεσμα οι δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα, να τεθούν στο αρχείο και οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες της Novartis να οδηγηθούν στο εδώλιο μετά τις μηνύσεις που κατέθεσαν σε βάρος τους τα πολιτικά πρόσωπα που κατονόμασαν.
