Άδωνις Γεωργιάδης για την ενοχή των Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη - «Ημέρα δικαίωσης, ψεύτες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσίαζαν ως ήρωες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Υπόθεση Novartis Άδωνις Γεωργιάδης

Άδωνις Γεωργιάδης για την ενοχή των Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη - «Ημέρα δικαίωσης, ψεύτες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσίαζαν ως ήρωες»

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα σε αγωγές εναντίων των δύο για αποζημίωση

Άδωνις Γεωργιάδης για την ενοχή των Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη - «Ημέρα δικαίωσης, ψεύτες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσίαζαν ως ήρωες»
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ημέρα δικαίωσης χαρακτηρίζει τη σημερινή ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την καταδίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση», κατά κόσμον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη

Με ανάρτησή του στα social media, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε, επίσης, στις κατηγορίες που εκτοξεύθηκαν εναντίον του από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, επιχείρησαν να τον καταστρέψουν με ψέματα για να κερδίσουν τις εκλογές. Ο υπουργός Υγείας μάλιστα ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα προχωρήσει άμεσα σε αγωγές εναντίων των δύο κατηγορουμένων για αποζημίωση.

Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας, αναφέρει, επίσης: «Η απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης που καταδίκασε ως ενόχους και τους δυο ψευδομάρτυρες της σκευωρίας Novartis με βρίσκει εδώ στην Κοπεγχάγη όπου συμμετέχω στο συμβούλιο υπουργών Υγείας Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θέλω να εκφράσω της ευγνωμοσύνη μου στην Ελληνική Δικαιοσύνη που καταδίκασε αυτούς τους δυο ανθρώπους που προσπάθησαν για πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς με ψέματα να καταστρέψουν τις ζωές, ιδίως τη δική μου... Στο τέλος η αλήθεια πάντα κερδίζει και το φως νικά».


Ειδήσεις σήμερα:

Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της

Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από την Κηφισιά - Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης