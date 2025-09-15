Άδωνις Γεωργιάδης για την ενοχή των Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη - «Ημέρα δικαίωσης, ψεύτες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσίαζαν ως ήρωες»
Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα σε αγωγές εναντίων των δύο για αποζημίωση
Ημέρα δικαίωσης χαρακτηρίζει τη σημερινή ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την καταδίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση», κατά κόσμον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη
Με ανάρτησή του στα social media, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε, επίσης, στις κατηγορίες που εκτοξεύθηκαν εναντίον του από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, επιχείρησαν να τον καταστρέψουν με ψέματα για να κερδίσουν τις εκλογές. Ο υπουργός Υγείας μάλιστα ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα προχωρήσει άμεσα σε αγωγές εναντίων των δύο κατηγορουμένων για αποζημίωση.
Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας, αναφέρει, επίσης: «Η απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης που καταδίκασε ως ενόχους και τους δυο ψευδομάρτυρες της σκευωρίας Novartis με βρίσκει εδώ στην Κοπεγχάγη όπου συμμετέχω στο συμβούλιο υπουργών Υγείας Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θέλω να εκφράσω της ευγνωμοσύνη μου στην Ελληνική Δικαιοσύνη που καταδίκασε αυτούς τους δυο ανθρώπους που προσπάθησαν για πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς με ψέματα να καταστρέψουν τις ζωές, ιδίως τη δική μου... Στο τέλος η αλήθεια πάντα κερδίζει και το φως νικά».
Ημέρα Δικαίωσης η σημερινή για όλους εμάς που η Κυβέρνηση @syriza_gr και ο @atsipras προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις Εκλογές. Ένοχοι, ψεύτες και συκοφάντες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσιάζαν ως «ήρωες». Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους… pic.twitter.com/9xc2ZeLh10— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 15, 2025
