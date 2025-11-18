Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Έμπαινε ως πελάτισσα σε καταστήματα και άρπαζε λαπτοπ και κινητά – Βίντεο με τη δράση 34χρονης
Εχουν εξιχνιαστεί 15 περιπτώσεις κλοπών με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ
Έμπαινε μέσα στα καταστήματα ως πελάτης, περιδιάβαινε τους διαδρόμους, εντόπιζε τη λεία της και στη συνέχεια ξεκίναγε το... «μάζεμα». Ο λόγος για μία γυναίκα 34 ετών η οποία συνελήφθη για κλοπές προϊόντων μεγάλης αξίας όπως λαπτοπ, κινητά τηλέφωνα και ακριβά ρούχα.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής τα οποία και έβαλαν φρένο στη δράση της, η κατηγορούμενη είχε στη κατοχή της όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Τσιμπίδα κοπής, κοπίδι, αντικλεπτικές συσκευές και μαγνητικό κλειδί απασφάλισης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας.
Χαρακτηριστικά είναι τα δύο παρακάτω βίντεο ντοκουμέντα που εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr. Στο πρώτο η συλληφθείσα κοιτάει τα λαπτοπ και κάποια στιγμή βγάζει την καπαρντίνα της, αρπάζει ένα από αυτά και το βάζει από κάτω. Στο δεύτερο βίντεο, και πάλι από κατάστημα ηλεκτρονικών, αρπάζει ένα κινητό.
Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης της αποτελεί το γεγονός πως σε μία περίπτωση διέπραξε δύο κλοπές από το ίδιο κατάστημα, ενώ προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη λεία της προέβη σε πολλαπλές κλοπές μέσα στην ίδια ημέρα.
Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ενώ εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψής της για τα ίδια αδικήματα.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα που χρησιμοποιούσε κατά την προσέγγιση και αποχώρηση από τα καταστήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τάμπλετ, κινητά τηλέφωνα, προϊόντα κλοπής, που αποδόθηκαν στους κατόχους τους και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.
Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, έχουν εξιχνιαστεί 15 περιπτώσεις κλοπών σε Μαγούλα, Νέα Ερυθραία, Μέγαρα, Κηφισιά, Δάφνη και Άνοιξη με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.
