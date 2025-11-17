Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στη Σκύρο, αισθητός στην Αττική
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στη Σκύρο, αισθητός στην Αττική
Το επίκεντρο ήταν σε θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού - Λέκκας: «Δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί»
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ έγινε το βράδυ της Δευτέρας, στις 23:04, στη Σκύρο.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο ήταν 32 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Σκύρου και το εστιακό βάθος 16,6 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.
Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας τόνισε ότι ο σεισμός «δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί σε πρώτο επίπεδο».
Όλη η περιοχή γύρω από τη Σκύρο δίνει σεισμούς αυτού του μεγέθους, είπε ακόμη και κατέληξε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα».
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο ήταν 32 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Σκύρου και το εστιακό βάθος 16,6 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.
Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας τόνισε ότι ο σεισμός «δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί σε πρώτο επίπεδο».
Όλη η περιοχή γύρω από τη Σκύρο δίνει σεισμούς αυτού του μεγέθους, είπε ακόμη και κατέληξε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα».
Ειδήσεις σήμερα:
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Το μεγαλύτερο λίφτινγκ μετά τους Ολυμπιακούς - Έρχονται 500 λεωφορεία, προσλήψεις οδηγών, νέοι συρμοί στο μετρό
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Το μεγαλύτερο λίφτινγκ μετά τους Ολυμπιακούς - Έρχονται 500 λεωφορεία, προσλήψεις οδηγών, νέοι συρμοί στο μετρό
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα