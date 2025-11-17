Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στη Σκύρο, αισθητός στην Αττική

Σεισμόςέγινε το βράδυ της Δευτέρας, στις 23:04, στη Σκύρο.Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο ήταν 32 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Σκύρου και το εστιακό βάθος 16,6 χιλιόμετρα.Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας τόνισε ότιΌλη η περιοχή γύρω από τη Σκύρο δίνει σεισμούς αυτού του μεγέθους, είπε ακόμη και κατέληξε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα».