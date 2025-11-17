Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στη Σκύρο, αισθητός στην Αττική
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στη Σκύρο, αισθητός στην Αττική

Το επίκεντρο ήταν σε θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού - Λέκκας: «Δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί»

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στη Σκύρο, αισθητός στην Αττική
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ έγινε το βράδυ της Δευτέρας, στις 23:04, στη Σκύρο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο ήταν 32 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Σκύρου και το εστιακό βάθος 16,6 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας τόνισε ότι ο σεισμός «δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί σε πρώτο επίπεδο».

Όλη η περιοχή γύρω από τη Σκύρο δίνει σεισμούς αυτού του μεγέθους, είπε ακόμη και κατέληξε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα».


