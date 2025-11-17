Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Συνάντηση Κόμπου - Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον: Συζήτησαν για ενέργεια, άμυνα και Κυπριακό
Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για την πρόσβαση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ και την απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισμού - Eπιβεβαίωσαν το "άριστο επίπεδο" σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ, λέει το Κυπριακό ΥΠΕΞ
Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Κύπριου Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Κόμπου, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Κύπρου – Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς των επενδύσεων, της ενέργειας, της ασφάλειας και της άμυνας, στο πλαίσιο της στρατηγικής σχέσης που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια.
Στο τραπέζι βρέθηκε και η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν τρόπους ενίσχυσης των διατλαντικών σχέσεων και της συνεργασίας ΕΕ – ΗΠΑ.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Κυπριακό και στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, καθώς και στις περιφερειακές εξελίξεις με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή. Ο κ. Κόμπος ενημέρωσε για τη συμβολή της Κύπρου στο ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για τις πρωτοβουλίες της Λευκωσίας σε ζητήματα ανθρωπιστικής βοήθειας και ανοικοδόμησης της Γάζας.
Συζητήθηκαν, επίσης, τα επόμενα βήματα του μηχανισμού συνεργασίας 3+1 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ), που λειτουργεί ως πλατφόρμα συντονισμού για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.Η συνάντηση Κόμπου – Ρούμπιο επιβεβαιώνει, όπως σχολιάζουν διπλωματικοί κύκλοι, τη σταθερή προσήλωση της Ουάσιγκτον στη στρατηγική συνεργασία με τη Λευκωσία, η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα επόμενα βήματα του Σχήματος συνεργασίας 3+1 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ, ΗΠΑ) στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως μέσω της πρόσφατης συνάντησης του σχηματισμού 3+1 για την προώθηση κρίσιμων για την ευημερία έργων οικονομικών και ενεργειακών διασυνδέσεων. «Επισημάνθηκε δε η ανάγκη ενίσχυσης των ενεργειακών υποδομών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και της προώθησης έργων διασυνδεσιμότητας μεταξύ ομονοούντων εταίρων στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο την προώθηση της σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή», αναφέρεται.
Ο κ. Κόμπος ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του και για τις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, και συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ και διατλαντικής συνεργασίας, αναφέρεται.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται, «τους δύο Υπουργούς απασχόλησαν τρέχοντα περιφερειακά ζητήματα, με επίκεντρο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου, καθώς και οι τρόποι συμβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Trump για ειρήνη, ανθρωπιστική βοήθεια και ανοικοδόμηση της Γάζας».
Κατά τη συνάντηση, αναφέρεται, συζητήθηκε και το Κυπριακό, «με τον Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει τη βούληση και δέσμευση της πλευράς μας για επίτευξη λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, όπως προνοούν τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)». Από πλευράς του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη στήριξη των ΗΠΑ για επίτευξη λύσης του Κυπριακού εντός του πλαισίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καταλήγει η ανακοίνωση.
Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται πως κατά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε γύρω στα 35-40 λεπτά, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, «επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο και η στρατηγική φύση των σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ». «Τέθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα διμερών σχέσεων και περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ για απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισμού και εκπαίδευσης», αναφέρεται. Συζητήθηκαν επίσης θέματα ενεργειακής συνεργασίας για προώθηση του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου με την ουσιαστική συμβολή των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), προστίθεται.
📍Washington DC - Delighted to meet today with US Secretary of State @SecRubio— Constantinos Kombos (@ckombos) November 17, 2025
Productive discussion focusing on:
🔹Bilateral agenda in the framework of our strategic partnership.
🔹Ways to further enhance 🇨🇾-🇺🇸 collaboration in investments, energy, security and defence.… pic.twitter.com/8n2cgOLr76
