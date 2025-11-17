Συνάντηση Κόμπου - Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον: Συζήτησαν για ενέργεια, άμυνα και Κυπριακό

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για την πρόσβαση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ και την απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισμού - Eπιβεβαίωσαν το "άριστο επίπεδο" σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ, λέει το Κυπριακό ΥΠΕΞ