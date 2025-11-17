Στον τουρίστα που αγνοούνταν επί 40 ημέρες ανήκει η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Μαγνησίας
Αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία - νεκροτομή, που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του 72χρονου
Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 72χρονου Αυστριακού Έρχαρντ Προλ, καθώς η σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής 16 Νοεμβρίου στην παραλία Πετρομέλισσο, κοντά στο Καμάρι της Μαγνησίας, ανήκει στον ίδιο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Προλ αγνοούνταν επί σαράντα ημέρες περίπου. Είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα στις 30 Σεπτεμβρίου για τις καθιερωμένες διακοπές του, όπως ανέφερε η κόρη του, η οποία τόνιζε ότι ο πατέρας της αγαπούσε ιδιαίτερα τη χώρα. Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου έφυγε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στο Στόμιο Λάρισας με το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει, χωρίς από τότε να δώσει κανένα σημάδι ζωής.
Η εξαφάνισή του δηλώθηκε όταν δεν εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 4 Οκτωβρίου, όπου είχε προγραμματισμένη πτήση επιστροφής.
Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία - νεκροτομή, που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του 72χρονου. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
