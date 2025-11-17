Στον τουρίστα που αγνοούνταν επί 40 ημέρες ανήκει η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Μαγνησίας
ΕΛΛΑΔΑ
Μαγνησία Τουρίστας Νεκρός Αγνοούμενος

Στον τουρίστα που αγνοούνταν επί 40 ημέρες ανήκει η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Μαγνησίας

Αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία - νεκροτομή, που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του 72χρονου

Στον τουρίστα που αγνοούνταν επί 40 ημέρες ανήκει η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Μαγνησίας
Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 72χρονου Αυστριακού Έρχαρντ Προλ, καθώς η σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής 16 Νοεμβρίου στην παραλία Πετρομέλισσο, κοντά στο Καμάρι της Μαγνησίας, ανήκει στον ίδιο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Προλ αγνοούνταν επί σαράντα ημέρες περίπου. Είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα στις 30 Σεπτεμβρίου για τις καθιερωμένες διακοπές του, όπως ανέφερε η κόρη του, η οποία τόνιζε ότι ο πατέρας της αγαπούσε ιδιαίτερα τη χώρα. Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου έφυγε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στο Στόμιο Λάρισας με το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει, χωρίς από τότε να δώσει κανένα σημάδι ζωής.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε όταν δεν εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 4 Οκτωβρίου, όπου είχε προγραμματισμένη πτήση επιστροφής.

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία - νεκροτομή, που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του 72χρονου. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ειδήσεις σήμερα:

«Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας - Η αντίδραση της Μόσχας

Ανατροπή με την οικογένεια τουριστών που ξεκληρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη - Μπορεί να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση, λένε οι Αρχές

Απίθανη ατάκα της Ντακότα Τζόνσον στον Γιώργο Λάνθιμο: Ξέρεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί εκτός από την Έμα Στόουν

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης