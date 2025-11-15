Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Θρίλερ με την εξαφάνιση τουρίστα στη Μαγνησία: Αγνοείται 40 ημέρες, εντοπίστηκε το ΙΧ του
Θρίλερ με την εξαφάνιση τουρίστα στη Μαγνησία: Αγνοείται 40 ημέρες, εντοπίστηκε το ΙΧ του
Το ΙΧ εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή της Άνω Κερασιάς
Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση ενός 72χρονου Αυστριακού τουρίστα, ο οποίος φέρεται να ταξίδεψε στη χώρα μας για διακοπές, όμως αγνοείται εδώ και 40 ημέρες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το taxydromos.gr, χθες το απόγευμα, εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή της Άνω Κερασιάς, το ΙΧ το οποίο, όπως διαπιστώθηκε μετά από διασταύρωση στοιχείων, είχε νοικιάσει ο τουρίστας.
Η εξαφάνιση είχε δηλωθεί πριν από ενάμιση μήνα από φίλους του, με τους οποίους βρισκόταν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κάποια στιγμή αποφάσισε να κάνει βόλτα μόνος του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το taxydromos.gr, χθες το απόγευμα, εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή της Άνω Κερασιάς, το ΙΧ το οποίο, όπως διαπιστώθηκε μετά από διασταύρωση στοιχείων, είχε νοικιάσει ο τουρίστας.
Η εξαφάνιση είχε δηλωθεί πριν από ενάμιση μήνα από φίλους του, με τους οποίους βρισκόταν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κάποια στιγμή αποφάσισε να κάνει βόλτα μόνος του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται.
Ειδήσεις σήμερα:
Διαίρεση της Γάζας με Πράσινη και Κόκκινη ζώνη σχεδιάζουν οι ΗΠΑ - Διεθνής ειρηνευτική δύναμη μαζί με τους IDF
Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριόχοιρων στην Πολιτεία: Kάτοικοι έπεσαν πάνω σε οπλισμένους κυνηγούς μέσα στο δάσος
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
Διαίρεση της Γάζας με Πράσινη και Κόκκινη ζώνη σχεδιάζουν οι ΗΠΑ - Διεθνής ειρηνευτική δύναμη μαζί με τους IDF
Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριόχοιρων στην Πολιτεία: Kάτοικοι έπεσαν πάνω σε οπλισμένους κυνηγούς μέσα στο δάσος
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα